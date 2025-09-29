Caly 55 arrolla con ofensiva demoledora

En una tarde llena de emociones, el equipo Caly 55 mostró su poder ofensivo al derrotar de manera contundente 16-2 a Athleticos, en un juego correspondiente a la Liga Municipal de Softbol. El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del campo de pelota de Caña Hueca, donde la afición disfrutó de un festín de batazos que dejaron sin respuesta a los visitantes.

Desde la primera entrada, Caly 55 dejó claro que no pensaba guardarse nada. Con Carlos Martínez abriendo la tanda y conectando un cuadrangular, el equipo local se puso al frente y marcó el ritmo del partido. Lening Serrano y José Luis Liévano complementaron la ofensiva inicial con imparables que generaron carreras y pusieron en aprietos al lanzador rival.

Segunda entrada

El segundo “inning” fue aún más complicado para Athleticos, ya que errores defensivos y un descontrol evidente en la loma permitieron que Caly 55 extendiera su ventaja. Jackser Bazán y Claudio Reynoso conectaron batazos oportunos que impulsaron más anotaciones, mientras la defensa visitante se veía rebasada por la presión ofensiva.

Para la tercera entrada, la diferencia ya era abismal. Con hombres en base y un rally importante, Caly 55 siguió castigando el pitcheo de Athleticos. La destacada actuación de jugadores como José Lugo y Marian González fue clave, pues se encargaron de mover a los corredores y mantener la ofensiva activa.

Athleticos logró anotar un par de carreras gracias a un descuido defensivo y un batazo oportuno en el cuarto episodio, pero fue insuficiente para acercarse en el marcador. Diego Liévano inició como pitcher por Caly 55 y, en dos entradas de labor, mostró buen control al enfrentar siete bateadores, permitiendo solo contacto aislado y sin permitir carreras.

En la segunda parte del encuentro, Andrés Morales relevó desde la loma para cerrar el juego. Con autoridad, trabajó dos “innings” donde solo permitió dos “hits” y una carrera limpia, además de registrar dos ponches que terminaron por silenciar la ofensiva rival.

Con esta victoria, Caly 55 no solo reafirma su dominio en la Liga Municipal, sino que también envía un mensaje claro a sus rivales: su ofensiva está en gran momento y tienen un roster balanceado tanto en el ataque como en el pitcheo.

Final

El marcador final de 16-2 refleja la gran diferencia que existió entre ambas novenas en este encuentro. Los locales sumaron un total de 21 imparables, con jugadores destacando a la ofensiva, entre ellos Carlos Martínez, quien se fue de 4-3 con jonrón incluido, y Rafael Martínez, que aportó con batazos clave para producir carreras.

Para Athleticos el resultado deja varias áreas por mejorar, principalmente en la defensa y la comunicación en el campo, pues los errores fueron factor determinante para que la diferencia en el marcador se ampliara tan pronto.