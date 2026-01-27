Caly 55 se mete a la lucha por el título

La final de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, en su rama varonil, sigue confirmando el alto nivel y la paridad entre los dos mejores equipos del torneo. Este fin de semana, en el campo de pelota de Caña Hueca, Caly 55 se impuso por pizarra de 11 carreras a 9 a Liliana Carnicería, en el segundo juego de la serie, forzando así a un tercero y definitivo encuentro por el campeonato.

Después de haber perdido el primer duelo por marcador de 8-7, Caly 55 mostró una reacción inmediata, respaldada por una ofensiva constante que logró producir desde las primeras entradas. Carlos Martínez abrió el camino con batazos de poder, mientras que Lening Serrano se convirtió en uno de los hombres más productivos al embasarse en repetidas ocasiones y empujar carreras clave para mantener la presión ofensiva.

Ataque

Jackser Bazán y José Lugo también aportaron al ataque, aprovechando oportunidades con corredores en base, en tanto que José E. Rasgado y Marian González sumaron carreras importantes que terminaron marcando diferencia en la pizarra. Emmanuel Lanestosa colaboró en momentos oportunos, manteniendo vivo el “rally” ofensivo de Caly en entradas determinantes.

Por parte de los de la carnicería, la respuesta no se hizo esperar. Manuel Córdoba y Carlos Córdoba encabezaron la reacción ofensiva, acompañados por Eloy Leal y Fernando Zárate, quienes mantuvieron cerrado el encuentro con batazos oportunos. Denni Gerónimo y Victoriano Rasgado también contribuyeron al marcador, reflejando la profundidad del “line up” carnicero.

Cuadrangular

Uno de los momentos más destacados del juego fue el cuadrangular conectado por Eloy Leal, que acercó peligrosamente a Liliana en la pizarra y encendió el ambiente en Caña Hueca. A pesar del empuje final, Caly 55 logró sostener la ventaja en los últimos episodios, resolviendo jugadas defensivas clave que terminaron por asegurar la victoria por 11-9.

Con este resultado, la última serie queda empatada 1-1, luego del triunfo inicial de Liliana Carnicería y la respuesta inmediata de Caly 55. Todo se definirá en un tercer partido, el cual será un choque entre dos equipos que han demostrado estar en un nivel muy similar a lo largo de la temporada.

El campo de pelota de Caña Hueca fue nuevamente testigo de una final vibrante, con un gran ambiente en las gradas y un duelo que mantiene en alto el prestigio del Softbol varonil en Tuxtla Gutiérrez.