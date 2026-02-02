Caly 55 se proclama como nuevo campeón

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez vivió una de las finales más intensas y equilibradas de la temporada en la categoría 2ª Fuerza Varonil, donde Caly 55 se proclamó campeón tras imponerse en el tercer y definitivo juego de la serie ante Liliana Carnicería, cerrando una confrontación que se extendió al máximo para definir al monarca.

La serie arrancó con triunfo para Liliana Carnicería, que se llevó el primer encuentro con pizarra de 11-9, aprovechando su ofensiva oportuna y un pitcheo efectivo en los momentos clave. Sin embargo, Caly 55 respondió en el segundo compromiso, igualando la final con una victoria ajustada de 9-8 que mantuvo viva la esperanza y obligó a disputar el tercer duelo.

Último juego

En el juego decisivo, Caly 55 mostró su mejor versión desde las primeras entradas. A partir del segundo inning, la novena campeona impuso condiciones con una ofensiva explosiva que le permitió tomar una ventaja de 13-3, diferencia que terminó por marcar el rumbo del encuentro y desestabilizar a su rival.

El dominio de Caly 55 fue total tanto en el cajón de bateo como en la lomita, donde Raúl Liévano tuvo una destacada actuación como pitcher abridor, controlando a la ofensiva de Liliana Carnicería y recibiendo el respaldo de una defensiva sólida. Su desempeño fue clave para sostener la amplia ventaja y le valió ser reconocido como el Jugador Más Valioso del partido.

Para la apertura de la quinta entrada, el juego ya se encontraba prácticamente definido, con una diferencia superior a las 17 carreras que reflejaba la contundencia de Caly 55 en el encuentro más importante de la temporada.

Desventaja

Pese al marcador adverso, Liliana Carnicería no dejó de pelear. El último out se resistió y llegó a colocar casa llena en la última entrada, generando tensión en el diamante. No obstante, el tercer out finalmente cayó y con ello se desató la celebración de Caly 55, que aseguró el campeonato con autoridad.

En el ataque destacaron jugadores como Manuel Córdoba, Carlos Córdoba, Héctor Espinosa y Fernando Zárate, quienes contribuyeron con carreras fundamentales para sellar el título y confirmar el dominio de su equipo en el juego definitivo.

Con esta victoria, Caly 55 cierra una final memorable, levantando el campeonato tras una serie disputada, intensa y digna de una auténtica gran final.