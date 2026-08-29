Cambiar primero abre nuevos caminos: Lati

La experiencia acumulada al recorrer distintos países, convivir con culturas diversas y cubrir algunos de los evento deportivos más importantes del mundo fue el punto de partida de Alberto Lati Mercado al participar en la Convención Internacional Universitaria Unach 2026, encuentro en el que presentó la conferencia magistral “Adaptación a toda Latitud”.

El periodista, escritor y comentarista deportivo se presentó ante estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general en el Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez, en Tuxtla Gutiérrez, como parte del Congreso Internacional Innovación e Inteligencia Artificial en la Enseñanza-Aprendizaje de Lenguas.

Durante su exposición, Lati compartió algunas de sus vivencias a lo largo de una trayectoria profesional que incluye la coberturas de Juegos Olímpicos, Copas Mundiales de la FIFA, Super Bowls, entre otros.

Explicó cómo sus viajes y estancias en distintos países le permitieron acercarse a otras realidades, aprender idiomas y modificar su propia manera de interpretar el entorno.

Su trayectoria también le abrió la posibilidad de entrevistar a figuras internacionales del deporte como Michael Phelps, Usain Bolt y Michael Schumacher, además de desarrollar una forma de hacer periodismo en la que las historias, la cultura y el contexto social acompañan las competencias.

Adaptarse antes que esperar el cambio

Uno de los principales mensajes de su presentación giró en torno a la capacidad para modificar la propia perspectiva frente a escenarios diferentes, en lugar de esperar que las circunstancias se ajusten a las necesidades personales.

“Adaptándome a muchas culturas, viviendo en muchos países y acercándome a muchos idiomas, he entendido que la clave está en que uno tiene que ser el que cambia y no esperar a que los demás cambien para nosotros. Tiene que haber pasión, pero la pasión solita no alcanza si no existe un catalizador que se atreva a convertir el sueño en realidad”, expuso.

Para Lati, alcanzar una meta requiere más que entusiasmo, por lo que relacionó la perseverancia con la búsqueda de herramientas, la disciplina y la disposición para enfrentar circunstancias que obligan a modificar hábitos y formas de pensar.

A partir de sus experiencias fuera de México, señaló que la adaptación no implica únicamente acostumbrarse a un lugar diferente, sino aprender a interpretar las formas de pensar de quienes integran ese nuevo entorno.

Los idiomas enseñan a comprender

En ese contexto, abordó uno de los elementos que han distinguido su carrera profesional: el aprendizaje de idiomas. Su interés por las lenguas ha estado relacionado con sus estancias prolongadas en distintas sedes de acontecimientos deportivos internacionales, donde buscó acercarse directamente a las culturas de cada país.

“Todos queremos cumplir sueños; la diferencia está en quien se atreva a buscar las herramientas para pensar diferente, para materializarlos. No hay manera de que un idioma logres interiorizarlo y pensar en él si no hay mucha repetición. Por eso también son sumamente celosos: dejas de practicar el idioma y te das cuenta de cómo lo vas perdiendo”, subrayó.

El comunicador plantea que comprender una lengua implica también observar códigos culturales, costumbres y maneras distintas de relacionarse. “Cuando llegas a un país, tienes que desprenderte de tu manera de pensar y entender la del otro. Pero eso es una metáfora para todo en la vida”, considera.

Para Lati, esa disposición para entender primero el contexto del otro puede trasladarse a diferentes ámbitos de la vida cotidiana y profesional, desde la relación con clientes y proveedores hasta la convivencia en los espacios educativos. “La diferencia está en quién es el primero que está listo para adaptarse a esa otra manera”, apuntó.

Contar historias frente a nuevas audiencias

El “storytelling” ocupó también un espacio importante en su intervención. A partir de su experiencia como reportero, Lati llamó a recuperar las estructuras básicas de las historias para conectar con las audiencias y encontrar maneras más efectivas de transmitir un mensaje. “Que se atrevan a contar historias, que se atrevan a regresar a las estructuras del cuento, que se atrevan a ver de qué manera entregan un contenido”, remarcó.

El comunicador advirtió que uno de los desafíos actuales está relacionado con los cambios en los hábitos de consumo de contenidos, especialmente entre generaciones que desde edades tempranas mantienen contacto permanente con dispositivos digitales.

“Tenemos un problema, nos vamos enfrentando a generaciones que ya están siendo criadas con una ‘tablet’, y eso hace que la gente sea más dispersa. La atención dura menos. ¿De qué manera vamos a agarrarlos para que nuestro mensaje llegue?”, cuestionó.

En este sentido, considera que el reto no consiste solamente en disponer de información, sino en encontrar la estructura adecuada para presentarla y mantener el interés de públicos acostumbrados a recibir numerosos estímulos de manera constante.

Ejemplo de trayectoria

De esta manera, la conferencia transitó entre experiencias deportivas, viajes, aprendizaje de lenguas, comunicación y desarrollo profesional, utilizando la trayectoria del periodista como hilo conductor para reflexionar sobre la importancia de observar el entorno y modificar estrategias ante escenarios distintos.

Es oportuno mencionar que, a lo largo de su carrera, Lati ha desarrollado coberturas en diferentes partes del mundo y ha residido temporalmente en ciudades como Tokio, Madrid, Atenas, Múnich, Beijing, Johannesburgo y Londres.

Además de su actividad en medios de comunicación, ha desarrollado una faceta como escritor y conferencista, y desde el 2021 se desempeña como embajador de buena voluntad de Acnur en México, organismo de la ONU con el que ha colaborado previamente en iniciativas relacionadas con personas refugiadas.