Cambio de líder; Toluca manda en la general

El Toluca venció al Puebla en el duelo pendiente de la jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX y con esos tres puntos se convirtió en el nuevo líder del campeonato.

Los Diablos Rojos tomaron la cima con 19 unidades y los partidos al corriente. De esta forma, están por encima de las Chivas, que tienen 17, en el segundo lugar. Este fin de semana, enfrentarán al América en una lucha que entregará más que tres puntos. El liderato también está en juego. Las Águilas, justamente, están en el tercer puesto con 16, uno más que el Cruz Azul, ubicado en el cuarto escalón.

La zona de Liguilla la completan algunas de las revelaciones más importantes del torneo y todos comparten los mismos puntos. Querétaro, León, Tijuana y Puebla, tienen 13 unidades y luchan por una mejor posición jornada con jornada. Atlas tiene la misma cifra, pero la diferencia de gol los relega al puesto 9 de la tabla.

Pumas está fuera de zona de Liguilla al tomar el lugar 11 con 11 unidades, mientras que otros equipos que generalmente son protagonistas como Rayados y Tigres, tampoco están en una posición favorable.

El Apertura está a mitad de su desarrollo y la tabla de posiciones se encuentra al rojo vivo.

Próxima jornada

La jornada 9 comenzará el viernes 18 de septiembre con Puebla enfrentando al Atlante y FC Juárez al Tigres, y el sábado concentrará cuatro encuentros. Ese jugarán Atlas-Pumas, Atlético de San Luis-Necaxa, Monterrey-Cruz Azul y América-Chivas, programado para las 21:00 horas en el estadio Azteca.

El domingo 20 cerrará la fecha con tres partidos: Pachuca recibirá a Tijuana, Toluca enfrentará a Santos Laguna y Querétaro se medirá con León. Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México. Las señales se presentan con base en los derechos vigentes de los clubes locales y las guías disponibles, por lo que pueden existir ajustes de programación antes de cada encuentro.