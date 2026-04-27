Camilo Pintado, campeón femenil zona Oriente

La Escuela Primaria Camilo Pintado Rincón se impuso con autoridad 3-0 al Centro Educativo Irlanda, en la Gran Final Femenil de Futbolito Bimbo 61 Aniversario. El encuentro se celebró en un ambiente de fiesta en las instalaciones de la Universidad Pablo Guardado Chávez, en Tuxtla Gutiérrez.

Familias, entrenadores y estudiantes se dieron cita para presenciar un duelo cargado de emoción desde el silbatazo inicial, con un choque digno de un encuentro decisivo, pues hasta antes del arranque se había establecido que sólo estaría un boleto en juego a la fase estatal.

Arranque dominante

Desde los primeros minutos, el conjunto de la Camilo Pintado Rincón mostró determinación y claridad ofensiva, logrando abrir el marcador gracias a Kendra Aguilar Escobar en un potente disparo por el centro del área para el 1-0.

La jugadora firmó una destacada actuación individual y su olfato goleador marcó la diferencia con otro par de goles en disparos dentro del área, colocando el marcador 3-0 al medio tiempo.

Para el complemento, el Centro Educativo Irlanda logró emparejar el trámite del encuentro, pero sin lograr reflejar su mejoría en el marcador, ante un rival que también mostró oficio y manejó los tiempos hasta que se consumó la victoria.

Fueron dos boletos

Finalizado el encuentro, la coordinadora en Chiapas de Futbolito Bimbo, Erika López Guzmán, dio a conocer ambas instituciones obtuvieron su clasificación a la fase estatal, que se disputará el próximo 9 de mayo, gracias al número de equipos participantes en la zona Oriente.

Esto permitirá que tanto Camilo Pintado como Irlanda continúen su camino en el certamen, representando a la capital en la siguiente etapa.

En este sentido, vale la pena recordar que por la zona Poniente, el representante femenil será el Colegio Diego Rivera, el cual no tuvo necesidad de jugar una final debido a que lideró el grupo único de competencia de la fase regular.