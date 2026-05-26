Camilo Pintado Rincón rumbo al nacional

El representativo femenil de la escuela primaria Primaria Camilo Pintado Rincón viajó este lunes con rumbo a Ixtapan de la Sal, Estado de México, donde desde el 25 y hasta el 29 de mayo se llevarán a cabo las actividades de la fase nacional de Futbolito Bimbo 61 Aniversario, con la presencia de los ocho mejores equipos del país.

La escuadra chiapaneca, que recientemente se coronó campeona en la final del Futbolito Bimbo 61 Aniversario para la Región 6, celebrada en Cuernavaca, Morelos, viajó en compañía de la coordinadora estatal, Erika López Guzmán, quien resaltó que a la par de la competencia tendrán acceso a clínicas deportivas que fomentan la integración y valores.

Por el campeonato

En tierras mexiquenses estarán compitiendo con los otros cuadros ganadores de las diferentes regiones. Las vigentes campeonas defensoras son las niñas del Colegio El Arca (Baja California). Además, estarán el Colegio de Chihuahua, La Salle (Tamaulipas), Centro de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad No. 2 (Colima), Cumbres International School Querétaro, Keystone Riviera Veracruzana y Cumbres International School of Mérida.

Representando a Chiapas en la eliminatoria nacional, por la Camilo Pintado Rincón figuran diez jugadoras: Vanessa Roblero Durán, Kimberly Álvarez Arriaga, Romina Álvarez Arriaga, Alexa Martínez Álvarez, Renata Martínez Araujo, Frida Moreno García, Sofía Isabel Díaz Domínguez, Victoria Demeneghi López, Kendra Aguilar Escobar y Arantza Martínez Araujo. Al frente del grupo se encuentra el director técnico Ignacio Pérez Hernández y el auxiliar técnico Luis Bernardo Vicente Jiménez.

A nombre de sus compañeras, Kendra Aguilar Escobar destacó el gran significado que implica llevar el escudo de su escuela y de su estado a un evento nacional, destacando el increíble trabajo que han hecho hasta ahora. “Vamos a dar nuestro mayor esfuerzo y mucha dedicación, porque llegamos ahí para ganar y levantar ese trofeo”, destacó la estudiante de apenas 10 años de edad.

Es importante mencionar que la eliminatoria se desarrollará en el Hotel Rancho San Diego, en Ixtapan de la Sal, y de ahí surgirán los dos mejores equipos. La gran final nacional se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, en el Domo de la Kings League, en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México.