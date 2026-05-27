Camilo Pintado se juega el pase a la gran final

El equipo femenil de la primaria Camilo Pintado Rincón está a una victoria de clasificarse a la gran final de la fase nacional de Futbolito Bimbo 61 Aniversario, que se disputa en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

El representante de Chiapas comenzó con el pie derecho su participación al sumar un triunfo de 3-0 sobre Yucatán, en la cancha del Hotel Rancho San Diego.

Cumbres International School of Mérida resistió los embates del equipo tuxtleco en el primer tiempo. La Camilo Pintado Rincón abrió el marcador apenas iniciado el segundo, tras un tiro de esquina en el que la pelota fue rechazada por la defensa, pero atenta estuvo Kendra Aguilar Escobar para conectar el rebote y anotar el 1-0.

Para poner la diferencia de 2-0 apareció Renata Martínez Araujo, aprovechando un despeje corto de la portera rival que recuperó su equipo para pronto asistirla y conectar de derecha el balón dentro del área y encaminar a la victoria el cuadro dirigido por los profesores Ignacio Pérez Hernández y Luis Bernardo Vicente Jiménez.

El 3-0 llegó de los botines de la misma jugadora, quien esta vez recibió un pase filtrado de Kendra Aguilar Escobar para definir con remate cruzado.

Empate en el segundo

Para su segundo encuentro, disputado la tarde del mismo martes, Camilo Pintado Rincón empató por 2-2 contra del Centro de Desarrollo Infantil Tierra y Libertad No. 2 de Colima; las anotadoras del equipo chiapaneco fueron Victoria Demeneghi y Kendra Aguilar.

De esta forma, Camilo Pintado Rincón mantuvo su invicto sumando 4 puntos en el grupo A y en su siguiente partido buscará el pase a la final, lo cual dependerá de que gane al cuadro que lidera su pelotón, Cumbres International School Querétaro, que cuenta con 6 puntos, en duelo pactado para este miércoles a las 11:00 horas.