Camilo Pintado y C. E. Krause, campeones

Tras una intensa jornada llena de emoción, entrega y grandes jugadas, las primarias Camilo Pintado Rincón, en la rama femenil, y el Centro Educativo Krause, en la varonil, se proclamaron campeones de la fase estatal del Futbolito Bimbo 61 Aniversario, celebrada en las canchas de JV School y Ultra Sport, en Tuxtla Gutiérrez.

Así se coronaron

En la final femenil, Camilo Pintado Rincón, de Tuxtla Gutiérrez, dominó de principio a fin y conquistó el título tras imponerse con marcador de 5-0 a la primaria Agustín de Iturbide, de Mapastepec. Kendra Aguilar Escobar anotó dos goles, mientras que los otros tantos fueron obra de Victoria Demeneghi López, Renata y Arantza Martínez Araujo.

Por su parte, el Centro Educativo Krause también mostró superioridad en la final varonil al derrotar 4-0 a Niños Héroes de Escuintla, encuentro en el que Iker López Romero fue la gran figura, al anotar todos los goles de su equipo.

Protocolo final

La ceremonia de premiación se realizó en un ambiente festivo, acompañado de luces, música y el entusiasmo de decenas de familias que respaldaron a los pequeños futbolistas.

El acto fue encabezado por Gabriela Karina Perea Medina, representante de Grupo Bimbo; la profesora Erika López Guzmán, coordinadora estatal del torneo; y Elizabeth Meza Sánchez, coordinadora de la zona Costa.

Durante su intervención, Erika López destacó el esfuerzo de jugadores, entrenadores y familias, además de recordar que los campeones representarán a Chiapas en la Fase Regional de Cuernavaca, Morelos, con todos los gastos pagados.

Por su parte, Gabriela Karina Perea Medina resaltó que Futbolito Bimbo continúa siendo uno de los programas deportivos y de responsabilidad social más importantes del país, promoviendo hábitos saludables y valores entre la niñez mexicana.

La noche cerró con la entrega de medallas y reconocimientos a los tres primeros lugares de cada rama, en medio de aplausos y fotografías del recuerdo.