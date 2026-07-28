Campamento Rep-Dom va por una nueva edición

Con la participación de más de 300 atletas provenientes de distintos estados del país, así como invitados internacionales, del 31 de julio al 2 de agosto se llevará a cabo la octava edición del Campamento Rep-Dom 2026, consolidándose como uno de los encuentros de preparación más importantes del Tae Kwon Do en la región sureste.

El director de Tae Kwon Do Panamericano Rep-Dom y organizador del evento, Juan Pablo Arias, confirmó que la sede será la Finca El Encanto, ubicada en el municipio de Berriozábal, donde durante tres días se desarrollarán intensas jornadas de entrenamiento técnico y táctico dirigidas a artemarcialistas de diferentes categorías y grados.

Invitado especial

Como parte de las novedades para esta edición, se contará con la presencia del colombiano David Paz, seleccionado nacional de su país y representante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, quien compartirá su experiencia competitiva con los asistentes.

Arias destacó que uno de los principales objetivos del campamento ha sido acercar a niñas, niños y jóvenes a figuras de alto rendimiento para fortalecer su formación deportiva.

“Como cada año, buscamos traer a un entrenador o un atleta de gran nivel para que comparta su experiencia y sus conocimientos con nuestros niñas, niños y jóvenes”, expresó el organizador.

Delegaciones

Asimismo, informó que las inscripciones registran una excelente respuesta y que quedan pocos lugares disponibles. Delegaciones de Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Hidalgo y Yucatán ya confirmaron su asistencia, además de una amplia representación de academias chiapanecas.

El programa iniciará el viernes 31 de julio con el registro de atletas y entrenadores, para posteriormente celebrar la ceremonia inaugural a las 17:30 horas y dar paso al primer entrenamiento técnico-táctico.

Las actividades continuarán el sábado 1 y domingo 2 de agosto con sesiones de trabajo divididas por colores de cintas, permitiendo una mejor atención a los participantes de acuerdo con su nivel competitivo. El evento concluirá con la ceremonia oficial de clausura.

El dirigente añadió que, además del representante colombiano, estarán presentes medallistas nacionales e internacionales provenientes de Colombia y Estados Unidos, elevando el nivel técnico del campamento y ofreciendo una experiencia de aprendizaje de primer nivel para todos los asistentes.

A lo largo de ocho ediciones, el Campamento Rep-Dom se ha convertido en un referente para el Tae Kwon Do chiapaneco y del sureste mexicano, al reunir a destacados entrenadores y competidores en un espacio dedicado al intercambio de conocimientos, la preparación física y el fortalecimiento de los valores deportivos.

Finalmente, Juan Pablo Arias reiteró la invitación a quienes deseen formar parte de esta actividad, señalando que los interesados pueden solicitar mayores informes e inscribirse comunicándose al número 961175 5601, ya que aún hay espacios disponibles para integrarse a esta edición.