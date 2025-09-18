Campeonato culmina con gran éxito

El Campeonato Estatal de Futbol de Bochil llegó a su fin con una jornada cargada de emociones y goles, en un ambiente espectacular en la Unidad Deportiva de Bochil, donde se dieron cita aficionados de distintas comunidades para presenciar la fase decisiva del torneo. Durante el evento se vivió una verdadera fiesta deportiva que reafirmó la pasión por el Futbol en la región.

En el primer partido, por el tercer lugar, Diclivet mostró su poderío y contundencia al imponerse con un aplastante 6-1 sobre Halcones de Tuxtla. El equipo capitalino intentó reaccionar en algunos pasajes del encuentro, pero la estrategia y efectividad de Diclivet fueron demasiado para sus aspiraciones, asegurando así el primer boleto a la gran final.

Final de impacto

El segundo juego tuvo como protagonistas a dos escuadras locales que dieron muestra del crecimiento futbolístico de la zona. Deportivo Crucerito y La Cañada protagonizaron un duelo lleno de intensidad, con jugadas de peligro y una gran respuesta por parte del público que abarrotó las gradas para alentar a sus equipos. Desde el silbatazo inicial, ambos cuadros salieron decididos a conseguir la victoria y brindar un espectáculo inolvidable.

La gran final fue un choque que quedará en la memoria de los asistentes. Deportivo Crucerito y La Cañada entregaron un partido vibrante que se definió en los últimos minutos. El marcador favoreció 6-5 a Crucerito, que logró coronarse como el mejor del campeonato luego de noventa minutos de emociones, volteretas y goles que hicieron estallar de júbilo a la afición local.

Cada anotación fue celebrada con pasión por los seguidores, quienes reconocieron el esfuerzo y dedicación de ambas escuadras. Aunque La Cañada dejó todo en la cancha y estuvo a punto de igualar, la defensa de Crucerito resistió en los instantes finales para asegurar la victoria y levantar el trofeo ante su gente.

El título representa un logro histórico para Deportivo Crucerito, que con trabajo en equipo y disciplina alcanzó la gloria. Los jugadores fueron ovacionados al momento de recibir el campeonato, un premio merecido para un plantel que demostró carácter y calidad durante todo el torneo.

Por su parte, el comité organizador subrayó la importancia de este certamen que reunió a conjuntos de diferentes municipios y fortaleció la convivencia deportiva en la región. También agradecieron a los patrocinadores y a la comunidad de Bochil por el apoyo brindado a lo largo de la competencia, asegurando que en próximas ediciones se buscará superar el nivel mostrado este año.