Campeonato de Copa vuelve a la carga

Ocho sextetas volverán a la actividad este sábado para protagonizar los duelos de la semana número 12 del Campeonato de Copa Profesor Arturo Ennio Herrera González 2023 de la Liga Oficial Municipal Profesor Alfredo Ovilla Martínez. Los partidos se efectuarán en las instalaciones de la cancha Popular, en la colonia con el mismo nombre.

Tucanas buscará arrancar el 2024 con el pie derecho luego de un cierre de año con algunos altibajos. Debido a que comenzó tarde en la competencia, el conjunto campeón de liga aún no ha alcanzado el liderato y actualmente se mantiene en la tercera posición. Su rival será Guerreras, equipo que busca salir del hoyo pues se encuentra en el último peldaño de la clasificación.

Lechuzas y Cinalex protagonizarán el cotejo más parejo de este retorno en el torneo, los clubes se ubican en cuarto y quinto puesto respectivamente, por lo que aquel que resulte ganador tendrá una mejor posición que sus adversarias. Este combate arrancará a partir de las 10:00 horas del próximo sábado.

Para cerrar el telón en la rama femenil, las sublíderes de la justa tendrán una oportunidad única de adueñarse de la primera plaza. El próximo fin de semana se verán las caras en contra de GJ1, escuadra de nuevo ingreso que intentará a como dé lugar arrancar de manera positiva. Sus jugadoras querrán demostrar que están listas para dar la sorpresa y convertirse en el nuevo conjunto sensación.

Delta, equipo que se encuentra en la cúspide de la tabla general, no tendrá participación en este regreso de las jornadas regulares. Debido a que sus jugadoras todavía no regresan, no logró completar a su cuadro y tendrá que esperar hasta la siguiente semana para entrar en acción.

Varonil

Los hombres también harán acto de presencia en esta primera semana del 2024. La escuadra de Delta varonil se medirá con GJ2. Los dos planteles se conocen muy bien, por lo que no existe un claro ganador en esta contienda. Ambos llegarán con la necesidad de victoria y la intensidad se verá reflejada desde el saque inicial de este combate.