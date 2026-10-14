Campeonato de Peso Muerto confirma sede

El Campeonato de Peso Muerto 2026 se prepara para celebrar su segunda edición, una competencia que combinará la fuerza de los atletas con las tradiciones del Día de Muertos y que ya tiene confirmada su sede para el próximo 25 de octubre: el auditorio Amín Simán Habib de Corporación Radio Núcleo.

Esto fue dado a conocer por Iris Herrera, organizadora del certamen y representante en Chiapas de la Liga Mexicana de Powerlifting, en entrevista en el estudio de TVO Cuarto Poder.

Herrera compartió los últimos detalles de la organización y confirmó que, hasta el momento, se cuenta con 30 deportistas inscritos, cifra que podría incrementarse en las próximas horas, antes del cierre de registros.

Abierto para todos

La dirigente explicó que el campeonato estará abierto a competidores de las ramas femenil y varonil, quienes buscarán demostrar su preparación y su capacidad física en una de las modalidades más exigentes del Levantamiento de Potencia.

La acción comenzará desde las 8:00 horas con el pesaje oficial, mientras que las acciones sobre la plataforma iniciarán a las 9 de la mañana con la participación de atletas que buscarán alcanzar sus mejores marcas personales y que tendrán reconocimiento internacional en caso de establecer nuevas.

Explicó que cada deportista dispondrá de tres intentos para conseguir su mejor levantamiento válido y, en cuanto a los reconocimientos, indicó que entregarán medallas a los tres primeros lugares de cada categoría, además de premios en efectivo para quienes obtengan los títulos absolutos en las ramas femenil y varonil.

Proyección

Comentó que uno de los aspectos relevantes de esta segunda edición será su vinculación con organismos y eventos de mayor alcance, ya que el campeonato tendrá validez para la afiliación a la World Professional Power League México (WPPL) y permitirá a los participantes incorporarse a procesos clasificatorios rumbo al Arnold Festival 2028.

Finalmente, extendió la invitación al público que quiera asistir al auditorio sede para disfrutar de las pruebas completamente gratis.

“Para quienes no conocen del deporte, los invitamos a que nos acompañen. Va a estar bastante ameno y, si quieren ir disfrazados, bienvenidos sean, va a ser parte de la atracción de este movimiento, y recuerden que el mayor premio que vamos a estar dando para los campeones absolutos en femenil y varonil va a ser un premio en efectivo muy importante, y me voy a llevar a estos dos chicos que resulten ganadores a la Ciudad de México”, puntualizó.