Campeones del Consejo visitan el Deportivo Roma

El Deportivo Roma se prepara para convertirse en el epicentro de la Lucha Libre en Tuxtla Gutiérrez con una la Campeones Universales, que reúne talento, espectáculo y rivalidades que prometen mantener al público al filo de la butaca. La cita es el domingo 3 de mayo, a las 18:30 horas, con un cartel que mezcla figuras consolidadas y exponentes en ascenso del pancracio nacional.

La lucha estelar tendrá como protagonistas a los campeones universales de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre, Ángel de Oro y Niebla Roja, quienes pondrán a prueba su jerarquía ante Gran Guerrero, acompañado por un luchador sorpresa que ha generado gran expectativa entre la afición. Este combate destaca por la calidad técnica de sus participantes, así como por la intensidad que suelen imprimir en cada presentación.

Triangular de parejas

Dentro de la cartelera también sobresale el triangular de parejas en modalidad triple amenaza, en el que Capitán Furia y Vértigo medirán fuerzas con Murcy Jr. y Gladiador Jr., además del equipo integrado por Mexicano e Imperio. La dinámica de este tipo de enfrentamientos exige rapidez, coordinación y una estrategia bien definida, factores que podrían marcar la diferencia en un duelo que se anticipa sumamente parejo.

Uno de los momentos más esperados será la lucha campal rumbo a la Copa La Quinta, en la que intervendrán Rey del Barrio, Arjen, Black Drago, Príncipe Zoque, Steelman, Taurino, Dantalion, Jaguar Negro Jr. y Venom Black Jr. Este combate pondrá a prueba la resistencia y el instinto de supervivencia de los luchadores, ya que solo uno logrará imponerse y quedarse con el trofeo.

La función se complementará con dos enfrentamientos en relevos, uno en modalidad australiana y otro mixto, que aportarán variedad al espectáculo y permitirán ver diferentes estilos sobre el encordado. Estas luchas suelen ser clave para encender el ambiente y mantener la intensidad a lo largo de toda la velada.

Boletos

En cuanto a los accesos, se anunció una variedad de precios que van desde los 100 hasta los 400 pesos, con el objetivo de brindar opciones para todos los aficionados. Además, se contará con una promoción especial para niños menores de 10 años, quienes podrán ingresar sin costo en la zona de gradas, incentivando así la convivencia familiar en torno a este deporte.

De esta manera, el Deportivo Roma se declara listo para albergar una noche que promete emociones constantes, llaves espectaculares y vuelos impresionantes, con una función que busca consolidarse como una de las más atractivas del calendario luchístico en la capital chiapaneca.