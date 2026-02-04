Caña Hueca acogió el selectivo estatal

Los mejores pelotaris infantiles y juveniles de Chiapas iniciaron el proceso rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026, en la cual se perfilan como prospectos para dar medallas al estado.

La Asociación de Pelota Vasca del Estado de Chiapas, A. C., dio a conocer los resultados oficiales de la competencia selectiva, celebrada en los frontones del parque recreativo Caña Hueca, que acogió los torneos para las categorías juvenil A y B, en ramas varonil y femenil, así como pruebas de paleta con pelota de goma 3 paredes, mostrando alto nivel y disciplina deportiva.

Los mejores del selectivo

En Frontenis individual juvenil A varonil, el primer lugar fue para Mauricio Altunar Berrun de Tuxtla Gutiérrez, seguido por Diego Adrián Herrera Valdez, en segundo; por su parte, Santiago Díaz Figueroa fue tercero, y Mario de Jesús Maldonado Romero se ubicó en cuarto.

En juvenil B varonil se coronó campeón Ulises Sánchez Jacob; Jorge Armando Martínez Álvarez ocupó el segundo puesto; Gael David Álvarez Sánchez fue tercero, y Alberto Valdez Guillén, cuarto.

En la rama femenil, el Frontenis individual juvenil A tuvo como ganadora a Issabela Guadalupe Carballo Acosta, mientras que Vania Estefanía Morgan Aguilar quedó en segundo lugar.

En juvenil B femenil, Ámbar Itzel Hernández Crespo se adjudicó el primer puesto, y Laura Guadalupe May Hernández fue segunda.

Paleta con pelota de goma

Para la prueba de paleta con pelota de goma 3 paredes, en juvenil A varonil, Diego Adrián Herrera Valdez ganó el oro y Mario de Jesús Maldonado Romero se adjudicó la plata. En juvenil B varonil, las primeras dos posiciones fueron para Ulises Sánchez Jacob y Jorge Armando Martínez Álvarez respectivamente.

En el sector juvenil A femenil, el podio lo encabezó Issabela Guadalupe Carballo Acosta, seguida por Vania Estefanía Morgan Aguilar.

El presidente de la asociación y director técnico estatal de la Olimpiada Estatal 2026, Oswaldo Henry Domínguez Córdova, destacó que con estos resultados se conformó la preselección de Frontenis parejas varonil, integrada por los atletas que ocuparon los primeros cuatro lugares en las categorías juvenil A y B, quienes representarán a Chiapas en el regional rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026.

La Asociación reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de participantes, entrenadores, árbitros y familias, celebrando un evento exitoso que impulsa el deporte juvenil en la entidad. Asimismo, comentó que el Regional Sureste podría tener lugar en Chiapas, lo cual se confirmará en los próximos días.