Caña Hueca enciende la cancha

Con el eco de cada punto resonando entre las paredes del domo techado, el Torneo de Voleibol Caña Hueca volvió a entregar una jornada cargada de intensidad, talento y emociones. A lo largo del fin de semana, equipos varoniles y femeniles provenientes de distintas regiones del estado se dieron cita para disputar una nueva fecha del campeonato, que cada año gana más adeptos y nivel competitivo.

En la rama femenil, el duelo estelar lo protagonizaron Águilas Tuxtla contra Spartanas de Chiapa, dos escuadras que llegaban invictas al enfrentamiento. El partido, que mantuvo al público al filo de las gradas, se definió en tres sets llenos de dramatismo: 25-22, 19-25 y 16-14 a favor de las Águilas.

Destacó la actuación de Mariana Ruiz, colocadora de Águilas, quien con su visión de juego y precisión en los saques lideró el triunfo. “Fue un partido duro, pero sabíamos que en casa teníamos que sacar la victoria. Estamos para llegar hasta la final”, comentó tras el encuentro.

En la rama varonil, los reflectores se los llevó el equipo Titanes del Sur, que superó a Tuzos VBall en sets corridos (25-21, 25-18), gracias a un juego agresivo desde la red y un bloqueo prácticamente impenetrable. El central Eduardo Méndez, con seis bloqueos efectivos y cuatro puntos directos, fue la figura del partido.

Pero no todo fue dominio de los favoritos. Equipos emergentes como Jaguares VC y Cañeros de Berriozábal sorprendieron al lograr victorias importantes frente a conjuntos más experimentados, demostrando que el nivel en Caña Hueca es cada vez más parejo.

Entre partidos, los asistentes disfrutaron de un ambiente familiar y de convivencia. Con gradas llenas y una logística que mejora cada jornada, el torneo también se convierte en un punto de encuentro para entrenadores, exjugadores y promesas juveniles que observan desde las líneas de banda.

A pesar del alto nivel, el respeto dentro y fuera de la cancha ha sido uno de los sellos del torneo. Árbitros bien capacitados, tiempos bien definidos y una coordinación puntual han convertido este certamen en un referente dentro del voleibol estatal.

Con varias fechas aún por jugarse, la expectativa crece rumbo a la fase final. Los equipos se preparan con intensidad, sabiendo que cada set cuenta. Caña Hueca no solo es sede, es símbolo del crecimiento del voleibol en la región.