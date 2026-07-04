Caña Hueca recibe intensa jornada dominical

La actividad de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez continuará este domingo 4 de julio con una intensa cartelera de cinco encuentros programados en el campo de pelota de Caña Hueca, donde diferentes novenas buscarán sumar victorias importantes en el campeonato.

La jornada arrancará desde las 7:45 horas con el enfrentamiento entre Deportivo de Mariscos Fabiola Barrera y Apaches, compromiso que abrirá las acciones dominicales y en el que ambos equipos intentarán comenzar con el pie derecho una nueva fecha del torneo.

Posteriormente, a las 9:45 horas, Apaches volverá al diamante para protagonizar uno de los juegos más atractivos de la jornada al medirse con Toros, en un duelo que exigirá el máximo esfuerzo de la novena indígena tras disputar el primer compromiso del día.

Las emociones continuarán a las 11:45 horas con el choque entre Pistones ALZ y Deportivo de Mariscos Fabiola Barrera, dos escuadras que buscarán imponer condiciones desde las primeras entradas para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la competencia.

Por la tarde, a las 13:45 horas, Halcones enfrentará a Toros en otro compromiso que promete intensidad de principio a fin, considerando la calidad de ambas organizaciones y el talento que han mostrado durante la presente campaña.

El cierre de la jornada dominical está programado para las 15:45 horas con el duelo entre Halcones y Reales, encuentro que pondrá punto final a un domingo lleno de actividad en el diamante de Caña Hueca, escenario que nuevamente reunirá a jugadores, familias y aficionados para disfrutar del mejor Softbol de la capital chiapaneca.

La directiva de la Liga Municipal de Softbol de Tuxtla Gutiérrez hizo la invitación a los seguidores de este deporte para asistir y respaldar a sus equipos favoritos durante una jornada que promete grandes emociones y encuentros de alto nivel.