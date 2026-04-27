Caña Hueca se une a Diamantes de Paz

Tuxtla Gutiérrez fue parte de un hecho histórico este domingo por la mañana, al sumarse a la Clase Nacional de Beisbol y Softbol Diamantes de Paz, iniciativa que se llevó a cabo de manera simultánea en todo el país, promoviendo la convivencia, la activación física y el deporte como herramienta para la construcción de la paz.

La sede en la capital chiapaneca fue el parque recreativo Caña Hueca, donde desde temprana hora comenzaron a arribar decenas de participantes, entre jugadores, entrenadores, familias y aficionados, todos con el entusiasmo de formar parte de esta actividad que unió a México en torno al diamante.

De 9:00 a 10:00 horas, los asistentes participaron en una clase masiva en la que se desarrollaron ejercicios básicos, desde fundamentos de fildeo y bateo hasta dinámicas grupales que fomentaron el trabajo en equipo y el respeto dentro y fuera del terreno de juego. La jornada destacó por su carácter inclusivo, permitiendo la participación de personas de todas las edades y niveles de experiencia.

En Tuxtla, equipos como Toros, Pistones, Calaveras, Reales y Carnicería Liliana se dieron cita para ser parte de esta iniciativa, aportando no solo su presencia, sino también su energía y compromiso con el deporte. La interacción entre los distintos conjuntos fortaleció el sentido de comunidad y permitió compartir conocimientos entre jugadores de diferentes trayectorias.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales y representantes de la liga local, quienes respaldaron esta actividad impulsada a nivel nacional, reconociendo la importancia de generar espacios que promuevan valores como la disciplina, la solidaridad y la sana convivencia.

Clase

Diamantes de Paz fue más que una clase deportiva; se convirtió en un mensaje colectivo que resonó en cada rincón del país. Bajo esta premisa, el Beisbol y el Softbol dejaron de ser únicamente disciplinas competitivas para transformarse en un lenguaje común que une a la sociedad a través del respeto y la colaboración.

La iniciativa, impulsada en coordinación con organismos deportivos nacionales, reafirma el compromiso de acercar el deporte a toda la población, brindando oportunidades de participación gratuita y fomentando hábitos saludables en la ciudadanía.

Participantes

En Caña Hueca, la respuesta fue positiva. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una mañana diferente, en la que el sonido del bate y la pelota se mezcló con sonrisas y aplausos, reflejando el éxito de una jornada que cumplió con su objetivo de promover la paz mediante el deporte.

Con este tipo de actividades, Tuxtla Gutiérrez se mantiene como un punto activo en la promoción del Beisbol y Softbol, sumándose a iniciativas que buscan fortalecer el tejido social y consolidar al deporte como un pilar fundamental en la vida de la comunidad.