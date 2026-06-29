Canadá avanza a octavos de final

Un gol de Stephen Eustaquio en tiempo de descuento le permitió a Canadá vencer agónicamente por 1-0 a Sudáfrica y convertirse en el primer clasificado a octavos de final del Mundial 2026.

Eustaquio, futbolista de Los Angeles FC de la liga de Estados Unidos (MLS), abrió el marcador en el segundo minuto adicionado del complemento con un derechazo cruzado tras capturar en la puerta del área un despeje de Ime Okon después de un centro desde la derecha de Jacob Shaffelburg.

El gol de Eustaquio significó un nuevo paso histórico para Canadá, ya se había dado el gusto de superar por primera vez la fase de grupos gracias a su condición de anfitrión de la Copa del Mundo con Estados Unidos y México. Canadá dominó el partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles ante una multitud de compatriotas que colmaron las gradas con la ilusión de celebrar el triunfo ante Sudáfrica, que también se dio el gusto de superar por primera vez la fase de grupos en el Mundial 2026 luego de escoltar a México en el grupo A.

El seleccionado sudafricano buscó sorprender en el complemento, pero un remate de Oswin Appollis resultó desviado a los 62’, tres minutos antes de una salvada providencial de Mbekezeli Mbokazi para evitar el gol de David luego que Williams se lo tapara a Tani Oluwaseyi. Un derechazo de media distancia de Promise David resultó apenas desviado a los 76’, mientras que Williams respondió dos minutos después ante un zurdazo de Jonathan David y Crépeau atrapó otro remate de Appollis al 85’ en la última oportunidad para Sudáfrica.

El gol de Eustaquio desató la alegría de los canadienses y selló la despedida de Sudáfrica, cuyo director técnico, el belga Hugo Broos, se convirtió con 74 años y 79 días en el entrenador de mayor edad en dirigir un duelo de eliminación directa en la historia de la Copa del Mundo superando la marca del uruguayo Óscar Tabárez (71 y 125) en cuartos de final de Rusia 2018.

Canadá espera ahora en el partido previsto el sábado 4 de julio en el estadio NRG de Houston al vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos animarán mañana en el estadio Monterrey.