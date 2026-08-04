Cañaveral cierra en Top 10 panamericano

El ajedrecista chiapaneco Tomás Emmanuel Cañaveral Cáceres concluyó entre los diez mejores competidores del continente de la modalidad de Ajedrez clásico del XXXVI Festival Panamericano de la Juventud Medellín 2026, al ubicarse en el noveno lugar de la categoría sub-10.

El integrante del Club Carlos Torre mantuvo la regularidad necesaria para avanzar posiciones y cerrar el certamen dentro del Top 10 de su división con una suma de 6 puntos.

Estados Unidos hizo el 1-3 con Grayson Xiang y Joseph Alexander, gracias a sus 8 y 7 puntos. El subcampeón de la categoría fue Vedant Shetty, representante de San Vicente y las Granadinas, quien sumó 7.5 unidades.

Buena experiencia

Después de completar su participación, el originario del municipio de La Concordia valoró lo vivido. “Más allá del resultado, este torneo fue una experiencia que me dejó grandes enseñanzas. Hubo momentos de alegría, de aprendizaje y también de mucha presión”, expresó.

El noveno lugar en Ajedrez clásico se sumó al decimocuarto que Tomás Emmanuel había obtenido previamente en la modalidad de ritmo rápido, en la que acumuló 5.5 puntos después de nueve partidas y terminó como el mexicano mejor ubicado de entre los 66 participantes inscritos.

“Me voy con la satisfacción de haber representado a México con entrega, disciplina y orgullo, llevando siempre en alto los colores de mi país. Estar entre los diez mejores del continente es un logro que me motiva a seguir entrenando, preparándome y soñando en grande”, sentenció.