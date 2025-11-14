Candente cierre del Torneo Silver Mixto

El Torneo Silver Mixto de la Liga Uniflag de Tocho Bandera vivió una sorpresiva Semana 10, en la que los equipos pelearon con intensidad cada yarda, en el afán de lograr escalar posiciones en la clasificación y estar en la próxima ronda de “playoffs”.

El emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach fue el escenario de explosivos duelos y de varias sorpresas, como la que brindó el representativo unicachense, al imponerse por paliza de 46-6 a Dolphins Family Team, un resultado que les permite escalar hasta la quinta posición general con marca de cuatro victorias y cinco derrotas.

Por su parte, Tucanes ENLEF también sumó una valiosa victoria para colocarse en el 7º casillero al superar por escore de 13-12 al cuadro de Amigajeros, que en contraste se mantiene en último lugar de la competición, acumulando su noveno revés a cambio de una victoria.

En tanto que que Mustangs White es 3º de la clasificación general con récord ganador de 7 triunfos y dos derrotas; en la Semana 10 no tuvo piedad y venció 34-0 a Águilas del IMSS, que por su parte sufrió su octava derrota y es penúltimo de la tabla.

El MG Team, por su parte, tuvo doble jornada exitosa al vencer 16-0 a Power Puff en su primer partido y después por cerrado marcador de 7-6 a Toxic, consolidándose así en la segunda posición con 7 triunfos y una derrota.

Finalmente, es importante mencionar que Mustangs Black no vio acción en esta jornada, sin embargo, se mantiene en la primera posición de la tabla al contar con 16 puntos, producto de 8 victorias y solo un descalabro.