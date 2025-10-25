Candente semana 8 en la Liga Uniflag

Una vibrante semana 8 se vivirá dentro de la Liga Uniflag de Tocho Bandera, con choques decisivos en las aspiraciones de los clubes para buscar su pase a la postemporada.

El Torneo Silver Femenil abrirá las hostilidades programadas en el campo de Ciudad Universitaria de la Unicach, pues a las 4 de la tarde, Dolphins Youth, séptimas de la clasificación con dos triunfos y cinco derrotas, enfrentarán a Fifteen Selected, actuales sublíderes del torneo, con seis victorias y una sola caída.

Las quinceañeras llegan encendidas tras hilvanar una gran racha ofensiva, mientras que las jovencitas de Dolphins intentarán dar el golpe de autoridad para mejorar su marca. A las 5 de la tarde, las líderes South Crew, con seis partidos ganados y solo uno perdido, se medirán con Tucanes Enlef, que es sexto, con dos triunfos, un empate y tres derrotas.

En el mismo horario, Mustangs, que marcha en el octavo lugar con un duelo ganado, uno empatado y tres descalabros, se enfrentará al representativo de la Unach, en novena posición, con una victoria, un empate y cuatro derrotas.

Finalmente, Dolphins Rookies, que se mantiene en el fondo de la tabla general con solo un empate y seis tropiezos, tratará de sorprender a la Unicach, quinto puesto general con dos conquistas, dos empates y tres caídas, en el cierre de la jornada femenil.

Maratónica sesión en Mixto

Para el Torneo Silver Mixto la actividad comienza desde las 3 de la tarde con tres encuentros simultáneos. Mustangs White, terceros de la general con cinco triunfos y un solo duelo perdido, intentará mantenerse en la parte alta cuando enfrenten a Power Puff, sexto, con tres ganados y tres perdidos.

En el mismo horario, sus hermanos de Mustangs Black, segundos del torneo, con cinco victorias y una derrota, se medirán con Tucanes Enlef, que ocupan la octava posición con dos triunfos y tres caídas.

El tercer compromiso de las 3:00 de la tarde será entre Diablitos, que marcha en cuarto lugar con cuatro ganados y una descalabro, y DFT, que ha venido en ascenso y quiere mantener su buen paso.

Para las 4 de la tarde, Águilas del IMSS, en el fondo de la tabla sin victorias en seis juegos, se verá las caras con Unicach, que marcha en décimo con dos triunfos y cinco derrotas; en tanto que Amigajeros, en el puesto once, con una conquista y cinco caídas, hará frente a Toxic, noveno, con dos ganados y cuatro perdidos.

En el mismo horario, el líder MG Team, con cinco victorias en igual número de encuentros, sostendrá el duelo estelar ante Mustangs Black, que llega con marca casi idéntica. El enfrentamiento entre ambos podría definir al nuevo líder absoluto de la categoría silver mixta.

De esta manera, la semana 8 promete emociones a tope en el campo de Ciudad Universitaria: los invictos buscarán defender su dominio, mientras que los equipos en la parte media y baja del tablero pelearán por mantenerse con vida en la contienda hacia la fase final.