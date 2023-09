Canelo buscará el triunfo sobre Charlo

Este 30 de septiembre será el emocionante enfrentamiento entre dos campeones indiscutidos de diferentes categorías de peso. Agencias

Saúl “Canelo” Álvarez está afinando los últimos detalles antes de su esperado combate contra Jermell Charlo, programado para el 30 de septiembre. Este emocionante enfrentamiento entre dos campeones indiscutidos de diferentes categorías de peso tendrá lugar en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

En una entrevista con TUDN, Álvarez compartió su determinación y mentalidad previa a la pelea. El campeón mexicano dejó en claro que su objetivo principal es lograr un nocaut sobre el estadounidense Jermell Charlo para conservar sus títulos.

Saúl Álvarez afirmó:

“Sería mentiroso si como peleador te diría que no quiero noquear. Siempre uno tiene la mentalidad de ir y acabar la pelea por nocaut. Te preparas con el afán de ir a noquear, pero siempre vas con esa mentalidad”.

Charlo es rival versátil

El desafío que representa Jermell Charlo no es subestimado por el pugilista mexicano. Álvarez reconoció la versatilidad de su oponente y la necesidad de estar preparado para cualquier estrategia que Charlo pueda emplear el día de la pelea.

“No sé cómo vaya a salir a pelear porque tiene varias maneras. Puede ser agresivo, moverse hábilmente y contragolpear con destreza. No sabemos cómo va a salir, pero estamos preparándonos para lo que venga».

Pero Canelo no es un boxeador hecho de un día para otro, y en su larga historia en el deporte de los puños ha enfrentado a muchos rivales.

«Mi experiencia en el cuadrilátero me ha enfrentado a todo tipo de peleadores: contragolpeadores, agresivos y hábiles en el movimiento. Tengo la experiencia necesaria para lidiar con Charlo».

A pesar de su éxito en el boxeo, Saúl Álvarez también habló sobre su futuro y su posible retiro. El pugilista de 33 años dejó claro que, aunque sabe cuándo colgará los guantes del boxeo profesional, todavía disfruta del deporte y está comprometido con su carrera.

“El día que me canse me voy a retirar. Cuando sienta que ya no lo hago con la misma pasión, cuando me resulte una carga ir al gimnasio o concentrarme, ese día me retiraré. Disfruto mucho lo que hago, y mientras eso siga siendo así, aquí estamos”.