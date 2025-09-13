“Canelo” va por el KO contra Crawford

Sin problemas, Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford superaron la báscula y cumplieron con el pesaje previo a su combate estelar de este sábado 13 de septiembre en el estadio Allegiant de Las Vegas.

Citados temprano en el hotel Fontainebleau, donde hicieron su gran llegada hace unos días y ofrecieron sus primeras conferencias de prensa, el campeón indiscutido del peso supermediano y el actual campeón de peso superwélter de la AMB pesaron cumplieron con el peso establecido y de hecho, ambos pesaron 167.5 libras.

Primero se subió a la báscula Álvarez Barragán, quien lució ropa interior Amiri, la nueva marca que lo anunció como embajador global este año y que se bajó entre aplausos de su equipo por cumplir, una vez más, con el peso establecido para el combate.

Después fue el turno de “Bud” Crawford, que marcó el mismo número que el “Canelo”. Cabe recordar, que el estadounidense tuvo que subir dos categorías de peso para esta pelea, donde buscará convertirse en el primer boxeador en la historia de los cuatro cinturones en unificar títulos en tres divisiones distintas.

En la ceremonia oficial, celebrada en la T-Mobile Arena, se tuvo un último cara a cara en frente del público y compartieron sus sentimientos antes de la pelea por última vez.

Asimismo, el medallista olímpico en París 2024, Marco Verde, también cumplió con su pesaje previo a lo que será su tercera pelea profesional, tras marcar 158 libras en su combate pactado en 162 contra el estadounidense Sona Akale, que también quedó por debajo de la báscula con 159.5 libras.

Julio César Chávez da su predicción

Todos quieren dar su pronóstico para lo que muchos dicen será la pelea del año, “Canelo” Álvarez ante Terence Crawford en el Allegiant Stadium, de Las Vegas, Nevada.

Incluso las más grandes leyendas del Boxeo, como Julio César Chávez, quien además de dar a su ganador del pleito, lanzó ciertas críticas al pugilista estadounidense, debido al riesgo que representó subir dos categorías.

“Crawford es un gran peleador, que eso nadie lo dude, es uno de los mejores libra por libra para mí en la actualidad, pero en su peso… Ya tratar de subir dos divisiones eso ya es por dinero. Lógicamente arriba del ring todo puede pasar, pero pues lo lógico es que Canelo gane por su fortaleza”, comentó Chávez a los medios de comunicación.

“Todo puede pasar, pero si hay que meter dinero se tiene que meter al ‘Canelo’. Yo no veo por dónde pueda ganar Crawford, con todo respeto, no creo que toda la noche se la pase corriendo y así no va a poder ganar. Va a llegar un momento donde tendrá que fajarse y creo que la fortaleza y la pegada de Canelo lo van a hacer ganar”, señaló.

Llaman “ciego” a Juan Manuel Márquez

No hay dudas que Juan Manuel Márquez y “Canelo” son de los mejores boxeadores mexicanos de la historia; sin embargo, desde hace varios años están enfrentados por distintas polémicas, particularmente a raíz de las constantes críticas del “Dinamita” hacia el tapatío.

Recientemente, Márquez aseguró que Álvarez “jamás será de los mejores mexicanos de la historia”, y el jueves, en la conferencia de prensa llevada a cabo en la T-Mobile Arena antes de la pelea estelar del sábado 13 de septiembre ante Terence Crawford, Eddy Reynoso, entrenador de Álvarez Barragán, le respondió de manera contundente.

Al ser cuestionado sobre qué debe hacer “Canelo” para callar a los críticos, Reynoso respondió que “no tiene que hacer nada, los números hablan por si solos y toda la gente que habla y no reconoce esos números y más siendo boxeadores, significa que están ciegos”.

“Con todo lo que ha ganado Saúl y todavía le ponen pero. Creo que ahí están mal y no necesitamos demostrar nada. Después de 20 años de carrera y el día que se retire se va a escribir su nombre con letras de oro”, agregó su entrenador.

Más tarde, a Saúl le preguntaron si él se considera uno de los mejores de la historia, y en lugar de esquivar la duda, aseguró: “La verdad es que no soy yo quien te pueda contestar esa pregunta. Al final de mi carrera, que mis números te la contesten, pero sí me siento muy contento y orgulloso de que ya soy uno de los mejores”