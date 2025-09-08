Canelos Boy, campeones en el 50 Aniversario

La rama varonil del Campeonato de Copa 50 Aniversario de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez concluyó con intensos partidos que mantuvieron al público al filo de sus asientos. Debido a causas de fuerza mayor los encuentros se desarrollaron en las canchas de la colonia Loma Bonita, escenario que se llenó de aficionados que respaldaron a sus equipos en la lucha por el título.

La jornada inició con los duelos semifinales que definieron a los finalistas del certamen. En el primer cruce, Jaguares Negros B se enfrentó a Canelos Boy en un duelo muy reñido. El primer set se definió con marcador de 29-27 a favor de Canelos Boy, mostrando la intensidad de ambas escuadras. Para el segundo set Jaguares Negros B reaccionó y se impuso 25-22, forzando un tercer capítulo donde la emoción se mantuvo, pero finalmente Canelos Boy aseguró el triunfo 15-12, obteniendo su boleto a la gran final.

En la otra llave, Jaguares Negros A se midió ante Kraken en un partido igualmente emocionante. El primer set favoreció a Jaguares con pizarra de 27-25, mientras que Kraken niveló la serie al ganar el segundo episodio 25-23. En el definitivo, Kraken mostró contundencia y cerró con un claro 15-8, asegurando su pase a la disputa por el campeonato.

La gran final se convirtió en un espectáculo lleno de intensidad. Desde el primer punto Canelos Boy demostró gran coordinación en defensa y ataque, mientras que Kraken intentó contrarrestar con potentes remates y una defensa sólida. Sin embargo, la experiencia y el juego colectivo de Canelos Boy fueron determinantes, llevándose el triunfo con parciales de 25-22 y 25-23 para consagrarse campeones de esta edición especial por el 50 aniversario.

Al término del encuentro se realizó la ceremonia de premiación, donde se reconoció a los mejores jugadores y entrenadores del torneo. Entre las personalidades presentes destacaron el doctor Delimia Martínez, el maestro Martín Guillen, representante de la asociación Por un Chiapas Mejor Ahora; doña Rany Cruz Morales, presidenta de la colonia Loma Bonita; y el maestro José Edilberto Sarmiento Capito, presidente de la Liga OMA.

El galardón al mejor entrenador fue otorgado al maestro Francisco Fidel Robles Interiano, mientras que Alejandro Deive Rivera Ramírez recibió el reconocimiento como mejor recepción. En la categoría de mejor rematador el premio fue para Josgar Hernández y como mejor líbero destacó Brillan Millanes, todos ellos piezas fundamentales en el desarrollo del torneo.

Además de los trofeos y medallas entregados a los equipos finalistas, se reconoció la labor de los árbitros que hicieron posible el desarrollo justo y ordenado de los partidos. Recibieron medallas Iliana Suchiapa Vázquez, Alejandro Zárate y Alex Cruz, quienes fueron ovacionados por su profesionalismo y entrega durante todo el campeonato.