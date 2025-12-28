Canelos Boy cierra el año en la cima

El equipo de Canelos Boy finalizó el año competitivo como líder del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres, certamen organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) y avalado por la Asociación de Voleibol del Estado de Chiapas y la Federación Mexicana de Voleibol, con el respaldo del H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.

Tras varias semanas de intensa actividad en la rama varonil, Canelos Boy logró posicionarse en lo más alto de la tabla gracias a una combinación de regularidad, orden táctico y contundencia en momentos clave. El cuadro supo capitalizar sus compromisos y mantener un paso firme que le permitió cerrar el año como el rival a vencer dentro de la competencia.

Continúan las acciones

La lucha por los primeros puestos se mantuvo cerrada a lo largo del torneo, con conjuntos que también mostraron argumentos sólidos dentro de la cancha. Copainalá se mantuvo como uno de los principales perseguidores, mientras que Jaguares Negros Chiapas y Club Adlers demostraron ser conjuntos competitivos que no cedieron terreno con facilidad, alimentando una parte alta de la tabla sumamente disputada.

Otros equipos como Transportes, Adlers Jr. y las escuadras de Místico VC aportaron dinamismo al campeonato, mostrando propuestas distintas y un crecimiento progresivo conforme avanzaron las jornadas. Más abajo, Lechuzas, ADN Voley y Jardines del Grijalva buscaron sumar puntos importantes que les permitieran mantenerse en la pelea y ajustar detalles rumbo a la segunda parte del certamen.

El Campeonato de Copa 2025 se ha caracterizado por encuentros intensos, buen nivel técnico y una constante participación de cuadros comprometidos con el desarrollo del Voleibol en la capital chiapaneca, fortaleciendo el trabajo que desde hace años impulsa la Liga OMA en beneficio de esta disciplina.

Luego del cierre de actividades por el periodo vacacional, el torneo entrará en una breve pausa y se reanudará durante la segunda semana de enero del próximo año, cuando los equipos regresen a la cancha con la mira puesta en la fase decisiva del campeonato. Para Canelos Boy, el objetivo será mantener el liderato; para el resto, acortar distancias y cambiar el rumbo de la competencia en un arranque de año que promete emociones y duelos de alto nivel.