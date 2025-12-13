Canelos Boy domina Campeonato de Copa

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez presentó la actualización de la tabla de posiciones del Campeonato de Copa 2025, correspondiente al 6 de diciembre. El equipo Canelos Boy se mantiene firme en la cima de la categoría varonil tras sumar cuatro victorias en igual número de compromisos, alcanzando 12 puntos y mostrando un ritmo de competencia que los coloca como uno de los favoritos para avanzar a las fases decisivas.

En el segundo puesto aparece Copainalá, que con seis encuentros disputados ha sacado provecho de su constancia en la cancha. El conjunto chiapaneco suma también 12 unidades, producto de cuatro triunfos, y continúa como uno de los cuadros más sólidos tanto en ataque como en defensa. Detrás de ellos se ubican los Jaguares Negros Chiapas, que con tres duelo ganados y tres perdidos totalizan 9 puntos, para mantenerse cerca de las primeras posiciones.

Otro de los conjuntos que han mostrado regularidad es Club Adlers, con tres juegos ganados y sin una sola derrota, también con 9 unidades, destacando por su orden táctico y un sistema ofensivo que les ha permitido resolver partidos clave. Más abajo aparece Transportes, que con cuatro puntos se mantiene en la pelea, al igual que Adlers Jr., Místico VC B, Místico VC A y Lechuzas, todos con tres o cuatro unidades, en un sector medio muy competido.

En la parte baja de la tabla se encuentran ADN Voley y Jardines del Grijalva, conjuntos que todavía buscan estabilidad en su desempeño para salir del fondo. La paridad en los resultados refleja el alto nivel del torneo y la exigencia con la que cada escuadra afronta sus compromisos.

El Campeonato de Copa 2025 continúa generando emoción en cada jornada, consolidando a la categoría varonil como una de las más intensas del certamen. Con varios equipos aún en disputa directa por puestos de clasificación, las próximas fechas prometen duelos cerrados y un cierre vibrante rumbo a la Liguilla.