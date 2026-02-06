Canelos Boy lidera la tabla general varonil

La Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) continúa desarrollándose con alto nivel competitivo dentro del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres, en el que la rama varonil mantiene una cerrada lucha por los primeros lugares tras disputarse las jornadas más recientes del calendario.

Líderes

De acuerdo con la tabla general, el conjunto de Canelos Boy se mantiene en la cima de la clasificación, luego de sumar 13 puntos en cinco partidos celebrados, producto de cuatro victorias y solo una derrota, mostrando regularidad y solidez en cada uno de sus compromisos.

Muy de cerca aparecen Jaguares Negros de Chiapas y Copainalá, ambos con 12 unidades, aunque con mayor número de encuentros disputados, lo que mantiene abierta la pelea por el liderato en las próximas fechas. En el cuarto y el quinto puesto se ubican Místico VC A y Místico VC B, escuadras que han mostrado equilibrio en resultados y que siguen firmes en la zona media-alta de la tabla.

En la parte intermedia figuran Club Adlers, Transportes y Adlers Junior, equipos que buscan mayor consistencia para escalar posiciones y meterse de lleno a la contienda por los primeros lugares. Mientras tanto, ADN Voley, Lechuzas y Jardines del Grijalva continúan trabajando en su desarrollo competitivo y sumando experiencia dentro de un torneo que se distingue por su exigencia y nivel técnico.

Próximos juegos

La actividad continuará este sábado cuando se dispute una nueva jornada exclusivamente de la rama varonil en el auditorio municipal Profesor Efraín Fernández Castillejos, escenario que albergará encuentros determinantes para el rumbo del campeonato.

Los partidos programados arrancarán desde las 9:00 horas con el choque entre Transportes y ADN Voley, seguido por el enfrentamiento de Club Adlers ante Adlers Junior. Posteriormente, Club Adlers volverá a la duela para medirse con Copainalá, mientras que esta misma escuadra cerrará su participación del día enfrentando a Adlers Junior, en una jornada que promete intensidad y movimientos importantes en la tabla.

La Liga OMA continúa consolidándose como uno de los espacios más sólidos para el desarrollo del Voleibol varonil en Tuxtla Gutiérrez, combinando organización, competitividad y una constante proyección del talento local, con el respaldo de autoridades municipales y asociaciones deportivas.