Canelos Boy mantiene el liderato

La actividad del Campeonato de Copa 2025 C. Rosario Oralia Madariaga Torres continúa encendida dentro de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez, que este fin de semana presentó una tabla de posiciones marcada por la regularidad de algunos conjuntos y la lucha férrea de otros por escalar peldaños. La capital chiapaneca vibró una vez más con una jornada repleta de emociones, remates potentes y estrategias que evidencian el crecimiento técnico de cada equipo.

Líderes

Canelos Boy se mantiene firme en la cima del sector Varonil tras disputar cuatro encuentros y salir victorioso en todos ellos, acumulando 12 puntos que lo colocan como el equipo más constante del torneo. Su capacidad para cerrar sets y mantener el control en los momentos clave ha sido determinante para conservar el liderato. Su rendimiento ofensivo y la solidez defensiva les permiten mirar con confianza las siguientes fases del campeonato.

En la segunda posición aparece Club Adlers, que suma tres triunfos en igual número de enfrentamientos. Con seis unidades, el equipo ha demostrado equilibrio entre sus líneas, destacando por su precisión en el armado y la contundencia de sus rematadores. La escuadra mantiene un paso invicto y apunta a convertirse en uno de los principales contendientes para pelear por los primeros puestos.

Muy cerca se ubica Jaguares Negros Chiapas, conjunto que ha disputado tres juegos, con saldo de dos victorias y un tropiezo, para un total de cuatro puntos. Su estilo dinámico, basado en la movilidad en defensa y rapidez para atacar por las bandas, los ha mantenido dentro de los primeros lugares del certamen.

En el cuarto sitio aparece Copainalá, que acumula seis puntos producto de dos victorias en cuatro partidos. Aunque han sufrido algunos altibajos, el equipo ha sabido recomponer ritmo y mantenerse en la zona media alta de la clasificación. Detrás se encuentra Adlers Jr., que suma cuatro puntos en dos presentaciones, mostrando orden en sus fundamentos y un nivel competitivo prometedor.

Media tabla

Con la clasificación actualizada al 8 de noviembre de 2025, la lucha por acercarse a los primeros lugares promete entregar jornadas decisivas en las próximas semanas. Cada equipo ajusta detalles técnicos y tácticos para mantenerse en la contienda, mientras la afición tuxtleca responde con entusiasmo en cada fecha.