Canel’s-Java con exigente reto en Oaxaca

Tras cumplir un compromiso con uno de sus patrocinadores en San Antonio, Texas, el equipo Canel’s-Java llegó a Puerto Escondido, Oaxaca, para participar en la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro, celebrada en el marco de la Guelaguetza.

La competencia reúne a cerca de 300 participantes, con 226 ciclistas oficialmente inscritos. Canel’s-Java cuenta con siete representantes en la categoría Élite, quienes enfrentarán una ruta de aproximadamente 500 kilómetros por la Costa oaxaqueña, marcada por el calor, el viento y la exigencia del terreno.

La primera etapa, programada como un circuito de 90 kilómetros y 15 vueltas en Puerto Escondido, fue modificada por condiciones de seguridad vial. El recorrido se redujo a 12 giros y finalizó con un sprint para definir a los primeros líderes. Una caída en el cierre provocó un corte que impidió a los corredores de Canel’s-Java disputar las posiciones principales.

Ramón Muñiz fue el mejor ubicado del equipo al concluir en séptimo lugar. Andrés Silva terminó en 11; Ángel Camacho, en 15; Kevin Jiménez, 25; Miguel Díaz, 29; Efrén Santos, 52, y Eduardo Miralrio, 111. Todos los competidores recibieron el mismo tiempo en la clasificación.