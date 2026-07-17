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Canel’s-Java con exigente reto en Oaxaca

Julio 17 del 2026
Ramón Muñiz fue el mejor representante del equipo al finalizar en la séptima posición de la primera etapa. Cortesía
Ramón Muñiz fue el mejor representante del equipo al finalizar en la séptima posición de la primera etapa. Cortesía

Tras cumplir un compromiso con uno de sus patrocinadores en San Antonio, Texas, el equipo Canel’s-Java llegó a Puerto Escondido, Oaxaca, para participar en la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro, celebrada en el marco de la Guelaguetza.

La competencia reúne a cerca de 300 participantes, con 226 ciclistas oficialmente inscritos. Canel’s-Java cuenta con siete representantes en la categoría Élite, quienes enfrentarán una ruta de aproximadamente 500 kilómetros por la Costa oaxaqueña, marcada por el calor, el viento y la exigencia del terreno.

La primera etapa, programada como un circuito de 90 kilómetros y 15 vueltas en Puerto Escondido, fue modificada por condiciones de seguridad vial. El recorrido se redujo a 12 giros y finalizó con un sprint para definir a los primeros líderes. Una caída en el cierre provocó un corte que impidió a los corredores de Canel’s-Java disputar las posiciones principales.

Ramón Muñiz fue el mejor ubicado del equipo al concluir en séptimo lugar. Andrés Silva terminó en 11; Ángel Camacho, en 15; Kevin Jiménez, 25; Miguel Díaz, 29; Efrén Santos, 52, y Eduardo Miralrio, 111. Todos los competidores recibieron el mismo tiempo en la clasificación.

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