Canel’s-Java destaca en Vuelta a Guatemala

El equipo Canel’s-Java concluyó su participación en la edición 65 de la Vuelta a Guatemala 2026 con resultados destacados en diferentes clasificaciones, tras disputar diez etapas bajo la dirección de Juan José Monsiváis.

En la última jornada, celebrada sobre un circuito de 117.6 kilómetros en el Anillo Periférico de Ciudad de Guatemala, José Ramón Muñiz volvió a protagonizar una fuga y peleó por la victoria en el “sprint” final, para terminar en segundo con un tiempo de 2:30:11 horas.

El ciclista mexicano también destacó en las metas volantes, al ganar dos de las tres disputadas durante la etapa y finalizar segundo en la restante. Estos resultados le permitieron alcanzar 23 puntos y compartir el subcampeonato de esta clasificación con su compañero Owen Wright.

Además, Muñiz recibió el reconocimiento como el corredor más combativo de la última fase, cerrando una actuación en la que también consiguió la victoria en la novena jornada.

En las clasificaciones generales, Julián Camacho obtuvo el tercer lugar de la categoría sub-23, mientras que Miguel Díaz terminó octavo de la general individual, a 10 minutos y 30 segundos del vencedor.

Por equipos, Canel’s-Java concluyó en la quinta posición, completando su participación en una de las principales competencias del calendario ciclista centroamericano.