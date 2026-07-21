Canel’s-Java en Top 3 de Clásica Oaxaca

Con gran éxito y siguiendo la tradición de esta disciplina en la República Mexicana llegó a su fin la LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro, evento en el que participó la escuadra Canel’s-Java.

La sexta y última etapa arrancó en un circuito urbano por calles de la capital oaxaqueña, con salida sobre la avenida Independencia y meta en el mismo punto, donde las y los ciclistas de las categorías élite —con participación de los representantes de Canel’s-Java—, las ramas femenil y varonil, sub-23 varonil, juvenil varonil y master varonil, brindaron un gran espectáculo deportivo.

La última oportunidad para Ramón Muñiz de Canel’s-Java por alcanzar la gloria tanto en metas volantes como de Montaña se puso en juego. Rápidamente el equipo de Juan Monsivais puso en acción las estrategias para lanzar y proteger en todo momento a Muñiz, quien llegaba firme en busca de la gloria, teniendo Ángel Díaz una fuga hasta que su manubrio sufrió una ruptura, teniendo que quedar fuera de competencia.

Fue entonces cuando dos compañeros de otro equipo se separaron, dejando atrás al grupo donde estaba Díaz, siendo capturados por el grupo perseguidor, mermando con esto las aspiraciones de Canel’s-Java.

Al término del recorrido en la sexta etapa, los mejor colocados en la llegada por parte de Canel’s-Java fueron, en la sexta posición, Andrés Silva; Ramón Muñiz en la 15; Efrén Santos, 18, y Kevin Jiménez, 22, los cuatro mejores en el recorrido final para el equipo potosino.