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Canel’s-Java es 2° en la Clásica Oaxaca

Julio 19 del 2026
Complicado se tornó el recorrido durante la cuarta jornada en Oaxaca. Cortesía
Complicado se tornó el recorrido durante la cuarta jornada en Oaxaca. Cortesía

Antes de la etapa clave y reina de esta LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026, los integrantes de Canel’s-Java disputaron la cuarta fase, recorrido que dio inicio en Totolapan y finalizó en el centro histórico de Oaxaca de Juárez, con protagonismo de Ramon Muñiz, quien a pocos metros del final se quedó relegado del podio.

Un total de 77.5 kilómetros recorrió Canel’s-Java, dos metas intermedias en disputa ganadas por Ramon Muñiz, quien con esto se mete al Top 3, y también hubo dos metas de montaña, la primera de estas ganada por Muñiz, y en la otra se quedó en segundo puesto.

Al término del recorrido los mejor colocados en la llegada por parte de Canel’s-Java fueron Miguel Ángel Díaz y Efrén Santos, que hicieron un gran “sprint” que le alcanzó para entrar a la meta ubicados en las posiciones 6 y 10 respectivamente, mientras que atrás llegaban sus compañeros Julián Camacho, en 13; Andrés Silva, 15; Kevin Jiménez, 29; Eduardo Miralrio, 50, y Ramón Muñiz, 51.

Dentro de la clasificación general posterior a las cuatro etapas disputadas, el mejor ubicado por parte de Canel’s-Java, en el noveno peldaño, es Ángel Díaz, con tiempo de 09:16:23, a 4 segundos del líder. Para la montaña, José Ramón Muñiz consigue, en la etapa 4, cinco puntos que lo colocan como sublíder.

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