Canel’s-Java es 2° en la Clásica Oaxaca

Antes de la etapa clave y reina de esta LXXVII Vuelta Clásica Ciclista Nacional Lunes del Cerro 2026, los integrantes de Canel’s-Java disputaron la cuarta fase, recorrido que dio inicio en Totolapan y finalizó en el centro histórico de Oaxaca de Juárez, con protagonismo de Ramon Muñiz, quien a pocos metros del final se quedó relegado del podio.

Un total de 77.5 kilómetros recorrió Canel’s-Java, dos metas intermedias en disputa ganadas por Ramon Muñiz, quien con esto se mete al Top 3, y también hubo dos metas de montaña, la primera de estas ganada por Muñiz, y en la otra se quedó en segundo puesto.

Al término del recorrido los mejor colocados en la llegada por parte de Canel’s-Java fueron Miguel Ángel Díaz y Efrén Santos, que hicieron un gran “sprint” que le alcanzó para entrar a la meta ubicados en las posiciones 6 y 10 respectivamente, mientras que atrás llegaban sus compañeros Julián Camacho, en 13; Andrés Silva, 15; Kevin Jiménez, 29; Eduardo Miralrio, 50, y Ramón Muñiz, 51.

Dentro de la clasificación general posterior a las cuatro etapas disputadas, el mejor ubicado por parte de Canel’s-Java, en el noveno peldaño, es Ángel Díaz, con tiempo de 09:16:23, a 4 segundos del líder. Para la montaña, José Ramón Muñiz consigue, en la etapa 4, cinco puntos que lo colocan como sublíder.