Cañoneros de Chiapas debuta con triunfo

Cañoneros de Chiapas FC comenzó su historia en la Liga TDM (Tercera División Mexicana) con una victoria en el campo número tres de la Unidad Deportiva de Patria Nueva, luego de superar 2-0 a Turulos FC en la primera jornada del campeonato, en un encuentro donde el conjunto tuxtleco mostró superioridad, aunque tuvo que trabajar hasta la segunda mitad para reflejarla en el marcador.

Desde el arranque, los locales asumieron el protagonismo y se hicieron con el control de las acciones. Cañoneros buscó constantemente generar peligro sobre el arco rival, pero la falta de contundencia evitó que pudiera abrir el marcador durante los primeros 45 minutos.

Peligro

Turulos FC, pese a verse superado en buena parte del encuentro, también tuvo algunas aproximaciones importantes. El conjunto visitante dio muestra de peligro y estuvo cerca de encontrar el gol, pero se encontró con un atento Tadeo Méndez, guardameta de Cañoneros de Chiapas, quien respondió de buena manera en distintas ocasiones para mantener su portería en cero.

Con el empate sin goles al descanso, el cuadro tuxtleco realizó ajustes para buscar mayor profundidad en su ataque. El ingreso de Carlos Moreno terminó siendo determinante para cambiar el rumbo del encuentro.

Apenas siete minutos después de su ingreso en la segunda parte, Moreno apareció para poner fin a la resistencia de Turulos. Al minuto 52, el atacante encontró el camino hacia las redes y marcó el primer gol en la historia de Cañoneros de Chiapas FC dentro de la competición, desatando la celebración de los locales.

Con la ventaja, Cañoneros ganó confianza y continuó presionando en busca de ampliar la diferencia. Turulos intentó reaccionar, pero el conjunto chiapaneco mantuvo el control de las acciones.

Segundo gol

Al minuto 67 llegó el segundo golpe. Carlos Moreno volvió a ser protagonista, ahora como asistente, al servir el balón para Bayron Lara, quien aprovechó la oportunidad para mandar el esférico al fondo de las redes y colocar el 2-0 definitivo.

El resultado permitió a Cañoneros de Chiapas FC sumar sus primeros tres puntos en la Liga TDM, en un debut que dejó buenas sensaciones y que representa el primer paso competitivo de un proyecto que busca consolidarse dentro del futbol profesional.

Más allá del resultado, el conjunto tuxtleco mostró capacidad para dominar el partido, generar oportunidades y responder ante los momentos de peligro del rival. La asignatura pendiente estará en mejorar la contundencia, pero el equipo ya tiene sus primeros tres puntos y un triunfo que fortalece el proyecto.

Cañoneros de Chiapas ahora deberá mantener el paso en las siguientes jornadas, con el objetivo de convertirse en ese proyecto sólido que la institución ha planteado desde su creación y que busca representar dignamente al futbol chiapaneco en la Tercera División Mexicana.