Cañoneros de Chiapas presenta su proyecto

Una nueva propuesta futbolística comienza a tomar forma en Chiapas. Cañoneros de Chiapas hizo la presentación oficial de su proyecto deportivo rumbo a la temporada 2026-2027 de la Liga TDM, competencia que busca ampliar su presencia hacia el sureste mexicano y generar nuevas oportunidades para clubes y jugadores de la región.

En el evento estuvieron presentes Orel Pérez Zorrilla, Alexander Gómez, César de la Torre y José Guillén, quienes dieron detalles de esta iniciativa que pretende consolidar al conjunto chiapaneco como uno de los nuevos protagonistas del Futbol regional.

Cañoneros de Chiapas nace con el objetivo de construir una institución sólida y con identidad propia, apostando por la integración de talento y por una estructura que permita al equipo afrontar los diferentes compromisos que contempla su participación en la Liga TDM.

Actividad

Uno de los principales atractivos del proyecto es precisamente la incursión de esta competencia en el sur del país. Después de varios años de desarrollarse principalmente en entidades del centro y norte de México, la Liga TDM inicia una nueva etapa con presencia en el sureste, abriendo sus puertas a clubes y jugadores de estados como Chiapas y Tabasco.

Para Cañoneros, esta expansión representa una oportunidad para que el Futbol chiapaneco tenga una nueva plataforma y pueda medirse con escuadras de otras regiones.

Dentro del formato contemplado para esta etapa, Chiapas y Villahermosa funcionarán como sedes de distintos encuentros, mientras que los equipos del sureste disputarán eliminatorias ante cuadros de Veracruz, en busca de avanzar hacia una competencia de carácter internacional.

También se contempla que el conjunto que consiga superar esta fase obtenga el derecho de participar en un torneo internacional, cuya sede será anunciada posteriormente.

Construcción

Más allá de la competencia, Cañoneros de Chiapas pretende crear una identidad que permita a sus aficionados sentirse representados. En el evento, mostraron la indumentaria que usarán durante el certamen, destacando un diseño con elementos que hacen referencia a la cultura chiapaneca.

La nueva piel será uno de los símbolos con los que la institución saldrá a las canchas, llevando consigo elementos representativos del estado y reforzando el vínculo entre el equipo y su afición.

De igual manera, fueron presentados los balones que acompañarán al club durante su participación en este nuevo reto deportivo, completando así parte de la imagen que Cañoneros utilizará en su primera campaña dentro de la Liga TDM.

Con este acto la institución dio un paso más en la construcción de un proyecto que pretende ir más allá de una sola temporada. La intención es establecer bases sólidas, desarrollar una plantilla competitiva y aprovechar la llegada de la mencionada liga para impulsar el Futbol de la región.

La temporada 2026-2027 será, por lo tanto, el primer gran capítulo de una historia que esperan escribir con identidad chiapaneca, trabajo y resultados en la cancha.