Cañoneros de Chiapas celebró su regreso a casa con una victoria de 4-2 sobre Atlético Arriaga, en duelo correspondiente a la jornada número 15 de la Liga Tercera División Mexicana (TDM), disputado en la unidad deportiva de Patria Nueva, donde el conjunto tuxtleco volvió a presentarse ante su afición después de cumplir sus compromisos anteriores en calidad de visitante.

El equipo local aprovechó su regreso a territorio conocido para ofrecer una actuación ofensiva desde los primeros minutos, con un futbol que le permitió tomar una ventaja importante durante la primera mitad y encaminarse hacia un triunfo que, aunque parecía cómodo, terminó por exigirle una respuesta ante la reacción de sus rivales.

Gol tempranero

La fiesta comenzó apenas al minuto 2, cuando Axel Pascacio encontró el camino hacia la portería y mandó el balón al fondo de las redes para adelantar a los chiapanecos. El tempranero tanto desató la celebración de los aficionados y permitió que Cañoneros asumiera el control de las acciones.

Con la ventaja en el marcador, los locales mantuvieron la iniciativa y generaron aproximaciones que les permitieron conservar el dominio del encuentro. Sin embargo, la falta de contundencia impidió que pudieran reflejar esa superioridad con más anotaciones durante buena parte del primer tiempo.

Atlético Arriaga intentó mantenerse en la pelea, pero Cañoneros encontró nuevamente el camino al gol antes de marcharse al descanso. Gabriel Ruiz apareció en la recta final de la primera mitad para firmar el 2-0, una anotación que representó un impulso importante para los locales y les permitió afrontar el complemento con una ventaja de dos tantos.

Segundo tiempo

El segundo tiempo comenzó con otro golpe para la visita. Apenas se reanudaron las acciones, Miguel Culebro amplió la diferencia con el tercer tanto de Cañoneros, un resultado que parecía sentenciar el encuentro y dejar sin posibilidades de reacción al conjunto arriaguense.

No obstante, el 3-0 terminó por convertirse en un punto de inflexión. Lejos de bajar los brazos, Atlético Arriaga encontró una oportunidad para meterse nuevamente en el partido y comenzó a ejercer presión sobre la defensa local.

La respuesta visitante llegó al minuto 57, cuando Manuel González consiguió descontar para colocar el 3-1. El tanto modificó el desarrollo del encuentro, pues Atlético tomó confianza y aprovechó el momento para adelantar sus líneas en busca de una remontada.

Cañoneros perdió parte del control que había mostrado durante la primera mitad y tuvo que enfrentar los intentos de un rival que ya no se conformaba con competir, sino que buscaba reducir la distancia en el marcador.

La insistencia de Atlético Arriaga tuvo recompensa nuevamente al minuto 76. Manuel González apareció por segunda ocasión para firmar su doblete y acercar a los visitantes con el 3-2, resultado que puso emoción a los últimos minutos y encendió las aspiraciones de la escuadra arriaguense.

Con apenas un gol de diferencia, el encuentro entró en una etapa de tensión para los locales, que necesitaban recuperar la contundencia y evitar que su ventaja se esfumara después de haber tenido el partido bajo control.

La respuesta definitiva llegó al minuto 80, cuando Eber Mancilla apareció para marcar el cuarto tanto de Cañoneros y establecer el 4-2 que terminó por sentenciar el compromiso.

De esta manera, Cañoneros de Chiapas celebró su vuelta a casa con una victoria en la jornada 15 de la Liga TDM. El conjunto local mostró capacidad ofensiva y contundencia en momentos clave, aunque también deberá trabajar para evitar que ventajas amplias se conviertan en partidos complicados durante los minutos finales.