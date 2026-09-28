Cañoneros rescata un triunfo agónico

Cañoneros de Chiapas consiguió una victoria agónica en la jornada 4 de la Liga Tercera División Mexicana (TDM), luego de imponerse 1-0 a Jaguares de Tabasco en la Unidad Deportiva de Patria Nueva, en un encuentro que mantuvo la tensión hasta los últimos instantes.

El conjunto chiapaneco volvió a hacer valer su condición de local y conservó el invicto jugando en casa, aunque para conseguirlo tuvo que esperar prácticamente hasta el cierre del compromiso. Durante los 90 minutos, ambas escuadras protagonizaron un duelo de mucha intensidad, con disputa constante por la posesión y pocas concesiones en cada sector del terreno.

Inicio

Desde el arranque, Cañoneros buscó asumir la iniciativa y adelantar líneas para encontrar espacios frente a una escuadra tabasqueña que respondió con presión y orden. El ritmo provocó que el encuentro se disputara con fuerza, aumentando los roces conforme avanzaron las acciones.

La segunda parte elevó todavía más la exigencia. Jaguares tuvo que jugar buena parte del complemento con inferioridad numérica, después de que José Rodríguez recibiera la tarjeta roja al minuto 59, situación que obligó a los visitantes a modificar su planteamiento para intentar sostener el resultado.

Cañoneros aprovechó la ventaja numérica para adelantar nuevamente sus líneas y buscar con mayor insistencia el arco rival. Sin embargo, la defensa tabasqueña logró mantener el cero durante varios minutos, cerrando espacios y complicando los intentos del cuadro local.

La situación se volvió todavía más complicada para Jaguares al 80’, cuando Pedro Martínez también fue expulsado. Con nueve futbolistas sobre el terreno de juego, los visitantes se replegaron para resistir el tramo final y tratar de llevarse al menos un punto de territorio chiapaneco.

El tiempo se consumía y el empate sin anotaciones parecía encaminarse a ser el desenlace. Cañoneros, consciente de la oportunidad, mantuvo la presión y buscó una última ocasión que le permitiera romper el cerrojo.

Gol agónico

Fue hasta el minuto 92 cuando apareció Jean Carlos Robles para convertirse en el protagonista de la jornada. El atacante encontró la oportunidad para enviar el balón al fondo de las redes y desatar la celebración del conjunto chiapaneco, que consiguió el 1-0 prácticamente en la última oportunidad del encuentro.

El silbatazo final confirmó un triunfo trabajado para Cañoneros de Chiapas, que sumó tres puntos en una jornada donde tuvo que insistir hasta el último suspiro. Con este resultado, el equipo mantiene su marcha invicta como local y fortalece su paso dentro de la campaña.

Jaguares de Tabasco, por su parte, terminó el compromiso con dos hombres menos y sin recompensa después de resistir durante gran parte del encuentro. La diferencia terminó llegando en el tiempo agregado, cuando Robles inclinó la balanza para los anfitriones.