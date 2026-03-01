Capacitan al grupo de miniguías

Con entusiasmo y sentido de responsabilidad fue integrado el equipo de miniguías que formará parte del “staff“ de la Carrera Igualdad para Todos en el Deporte Chiapas 2026, evento que se celebrará este domingo 1 de marzo y que tendrá como punto de llegada el parque de la Marimba.

Bajo la dirección técnica del corredor Alejandro Velázquez, un grupo de niñas y niños recibió capacitación para desempeñarse como guías y personal de apoyo durante la competencia. Su labor será fundamental para acompañar, orientar y brindar asistencia a los participantes a lo largo de los recorridos establecidos.

Arrancan desde temprano

El organizador del evento, Héctor Espinosa Valadez, informó que todo se está listo para esta justa incluyente que arrancará sus actividades desde las 6:00 horas, mientras que el disparo oficial de salida está programado para las 8:00 horas. Se espera la participación de aproximadamente 600 niñas, niños y jóvenes con discapacidad, provenientes de Escuelas Especiales, agrupaciones civiles y distintos centros de atención.

La ruta contempla trayectos que partirán desde el parque central de la capital chiapaneca, con dirección al parque de la Marimba, donde instalarán la meta y el área de recuperación. Cada participante que cruce la línea final recibirá su medalla conmemorativa como reconocimiento a su esfuerzo y determinación.

Alejandro Velázquez agradeció el compromiso de los pequeños que decidieron sumarse como miniguías, destacando también el respaldo de madres y padres de familia, cuyo apoyo ha sido clave para consolidar la logística del evento. Señaló que esta experiencia no solo fortalece la organización, sino que fomenta valores como la empatía, el respeto y la solidaridad a través del deporte.

La Carrera Igualdad para Todos en el Deporte Chiapas 2026 promete convertirse en una verdadera fiesta del Atletismo incluyente, donde la participación y la convivencia serán los grandes protagonistas.