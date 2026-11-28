La emoción continuará este domingo 29 de noviembre con una nueva jornada de la Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez, que tendrá como escenario el campo de pelota de Caña Hueca, donde ocho equipos saltarán al diamante para protagonizar cuatro encuentros de la programación dominical.

Primer enfrentamiento

La actividad comenzará a las 7:30 horas con el enfrentamiento entre Cardenales y Petroleros, que abrirán la jornada con un duelo que promete emociones desde las primeras entradas. Los dos conjuntos buscarán imponer condiciones y comenzar el domingo con un resultado favorable.

Ambas novenas quieren demostrar que pueden convertirse en protagonistas, por lo que buscarán sumar el triunfo de manera inmediata e intentarán aprovechar al máximo la velocidad de sus jugadores a la ofensiva.

Otros duelos

Posteriormente, a las 9:30 horas, será el turno de Halcones y Ocelotes, las novenas que protagonizarán el segundo compromiso de la cartelera. Un encuentro que pondrá a prueba el trabajo colectivo y la capacidad de respuesta de sus integrantes.

La programación continuará a las 12:00 horas con el choque entre Fabiola y Apaches. Este choque será una nueva oportunidad para que ambas escuadras demuestren su preparación y fortalezcan su participación en el torneo.

Finalmente, a las 15:00 horas, Jaguares y Callejeros cerrarán la actividad dominical con el cuarto enfrentamiento de la jornada, en un partido que pondrá punto final a una intensa programación deportiva en las instalaciones de Caña Hueca.

La Liga Municipal de Softbol Tuxtla Gutiérrez continúa ofreciendo espacios para la práctica y el desarrollo de esta disciplina, con la participación de equipos que semana a semana buscan consolidar su nivel competitivo y brindar espectáculo a los aficionados.

La invitación está abierta para que las familias y seguidores del Softbol acudan a disfrutar los encuentros, apoyar a sus novenas favoritas y vivir una jornada deportiva que reunirá a jugadores y jugadoras en torno a la pasión por el diamante.