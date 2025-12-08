Caridad Ramos conquista oro para México

La joven judoca chiapaneca, Caridad del Carmen Ramos García, hizo historia al adjudicarse medalla de oro en los Juegos Internacionales Panamericanos Sub-15, celebrados en el Polideportivo 3 del Centro de Alto Rendimiento de la Videna, en Lima, Perú.

Con tan solo 14 años, la bicampeona de Olimpiadas Nacionales de México y originaria de Tonalá, Chiapas, cumplió el sueño de debutar en una competencia internacional y llevarse una medalla que le ayuda a consolidarse como una de las nuevas promesas del Judo mexicano.

Acompañada de su entrenador, Osmani López Samada, de origen cubano, la joven atleta logró superar cada una de las pruebas del torneo en la división de más de 64 kilogramos; en su camino al oro, venció a representantes de Perú, Costa Rica y Brasil. Sin embargo, lo más sobresaliente para la chiapaneca se dio en la gran final, al vencer por yuko a la brasileña Eduarda Almeida.

Es importante señalar que el certamen reunió a más de 350 judacas de categorías U13 y U15 provenientes de países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, Venezuela y el anfitrión Perú.