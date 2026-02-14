Caridad Ramos, la nueva joya del Judo

La joven atleta Caridad del Carmen Ramos García se erige como una de las nuevas joyas del Judo en Chiapas y de México. A finales del 2025 hizo historia al adjudicarse medalla de oro en los Juegos Internacionales Panamericanos Sub-15, en Lima, Perú, y con tan solo 14 años, ostenta el título de bicampeona de Olimpiadas Nacionales de México.

La originaria de Tonalá y alumna del profesor Osmani López Samada platicó con “Cuarto Poder” sobre su carrera deportiva y sus planes de seguir cosechando éxitos este 2026, tanto en competencias nacionales como en internacionales.

Caridad, ¿cómo pinta este año para ti?

Pues, primero que nada, vienen los torneos estatales. Ya de ahí vienen los clasificatorios hacia el nacional y el Panamericano, que ahí no se sabe todavía si se hace en Panamá o en Lima, Perú. Y por último quedarían dos competencias más que serían los nacionales en agosto y el mundial en Ecuador.

¿Cómo te has sentido después de un ciclo muy exitoso como fue el de 2025?

Pues muy contenta porque, la verdad, nada es regalado, no todo me ha caído del cielo. Tienes que dar mucho de ti, y siempre me verán así, alegre, porque sé cuánto me costó y el trabajo que tuve que hacer.

Tengo entendido que tienes relativamente pocos años practicando Judo.

Sí, cinco años.

¿Cómo fue que empezaste en este deporte?

Porque llegó mi entrenador a la primaria donde estudiaba y, pues, se me quedó grabado y le dije a mi papá: “Papi, llegaron a dar una presentación de Judo y quiero ver ese deporte”. Y mi papá papá empezó a platicar con el entrenador y le dijeron que sí y desde ahí empezó todo, en noviembre del 2020.

¿Qué dice tu familia ahora que ven hasta dónde has llegado en este deporte?

Están contentos, felices y orgullosos de mí, de mis grandes logros, porque también ellos saben que no es fácil llegar a donde estoy.

¿Cómo es tu preparación normalmente?

Entreno de lunes a viernes, de 4 de la tarde a 8 de la noche. Hago Judo, pero también pesas y cardio.

¿Qué es lo que más te gusta del Judo?

Pues, todo me gusta de mi deporte. Todos los deportes son buenos, pero me gusta más estar con mi oponente, saber que todo se puede definir en un movimiento.

¿Cómo vives cada combate?, ¿hay nervios?

Sí, me pongo nerviosa, ansiosa… de todo, la verdad.

¿Hay algo que te distinga en tus combates?

Que aunque sea que gane o pierda, siempre salgo llorando. Si lastimo a alguien, siempre lloro. No sé, me da sentimiento. Con que gane, lloro; si pierdo, lloro, y si lastimo a alguien, lloro (ríe). Mi mamá me lo ha dicho muchas veces: “Eres muy llorona”. Y le digo: “Pues, ¿qué quieres que haga? Soy así”. Pero no es malo mientras sea por salir ganando.

Finalmente, ¿qué qué mensaje les podrías dar a los chicos que están empezando en tu deporte?

Pues que al principio todo lo verán muy difícil, pero con el tiempo se acostumbrarán y lo verán mucho mejor y mucho más fácil.