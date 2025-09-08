Carlos Alcaraz se consagra en el US Open

Este domingo Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open tras derrotar 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a Jannik Sinner, quien perdió el número uno del ranking ante el español; sin embargo, más allá de verse superado en la cancha, hay quienes atribuyen la derrota del italiano a la “maldición” del rapero canadiense Drake.

El creador de éxitos como “God’s Plan”, “Started from the bottom” o “Hold on, we’re going home”, entre otros, es un gran aficionado a los deportes y suele apostar en futbol, el baloncesto, el tenis, el boxeo y la UFC; sin embargo, en redes sociales se burlan de su poca efectividad, la cual afectó a Sinner esta vez.

La apuesta

Después de que Sinner venció a Bublik en octavos de final, Drake apostó 300 mil dólares a que el italiano conquistaría esta edición del US Open. Hubiera ganado 507 mil dólares, 9 millones 488 mil 859 pesos mexicanos, pero Alcaraz se impuso a sus deseos.

Otras víctimas

Otras víctimas de la “maldición de Drake” son el luchador Israel Adesanya, por quien Drake perdió medio millón de dólares, el Barcelona, tras perder 3-1 en el clásico contra el Real Madrid donde lucieron su logo en el jersey en un partido donde el rapero apostó más de 800 mil euros a la victoria blaugrana, Conor McGregor, Anthony Joshua y Jake Paul, entre otros.