Carlos Alcaraz se consagra en el US Open

Septiembre 08 del 2025
Carlos Alcaraz posa para la foto oficial del torneo. Cortesía

Este domingo Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open tras derrotar 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 a Jannik Sinner, quien perdió el número uno del ranking ante el español; sin embargo, más allá de verse superado en la cancha, hay quienes atribuyen la derrota del italiano a la “maldición” del rapero canadiense Drake.

El creador de éxitos como “God’s Plan”, “Started from the bottom” o “Hold on, we’re going home”, entre otros, es un gran aficionado a los deportes y suele apostar en futbol, el baloncesto, el tenis, el boxeo y la UFC; sin embargo, en redes sociales se burlan de su poca efectividad, la cual afectó a Sinner esta vez.

La apuesta

Después de que Sinner venció a Bublik en octavos de final, Drake apostó 300 mil dólares a que el italiano conquistaría esta edición del US Open. Hubiera ganado 507 mil dólares, 9 millones 488 mil 859 pesos mexicanos, pero Alcaraz se impuso a sus deseos.

Otras víctimas

Otras víctimas de la “maldición de Drake” son el luchador Israel Adesanya, por quien Drake perdió medio millón de dólares, el Barcelona, tras perder 3-1 en el clásico contra el Real Madrid donde lucieron su logo en el jersey en un partido donde el rapero apostó más de 800 mil euros a la victoria blaugrana, Conor McGregor, Anthony Joshua y Jake Paul, entre otros.

﻿