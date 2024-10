Carlos Hermosillo explota con Aguirre

Carlos Hermosillo se lanzó contra Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, luego de que en la convocatoria para la Fecha FIFA de octubre, el “Vasco” incluyera a Germán Berterame, delantero argentino de los Rayados del Monterrey, quien recientemente se naturalizó mexicano.

Fue en el programa “La Última Palabra”, de Fox Sports, donde el exfutbolista criticó la elección de Aguirre, quien tiene unos meses al frente del Tricolor, en su tercera etapa en dicho banquillo.

“Somos 140 millones de habitantes en este país, ¿no podemos tener una selección de 22 jugadores nacidos aquí?”, cuestionó la exfigura del Cruz Azul.

Hermosillo opinó que esto es “por la falta de trabajo. Es increíble, tú vas a otro país y te tardas dos o tres años en naturalizarte, aquí eso es muy rápido para un jugador; lo que falta es trabajo”, apuntó Carlos, quien reiteró que en México “lo que falta es trabajo” y sobre todo, “darle oportunidad a los jóvenes”.

Hermosillo lo llamó incongruente

El exfutbolista llamó incongruente al técnico nacional Javier Aguirre.

En la crítica por la convocatoria de Germán Berterame, Carlos aseguró que solo hay de dos al momento de conseguir una naturalización: “Te naturalizas porque amas al país o porque te conviene y puedes jugar un Mundial”.

Entonces, fue que calificó al “Vasco” como incongruente: “Con este verso de Javier Aguirre, ‘si mi país me lo pide yo voy a venir’, muy patriótico, como que tampoco es congruente; no me gusta”, dijo el histórico exjugador.

¿Cuándo son los próximos juegos?

En la Fecha FIFA de octubre la Selección Mexicana enfrentará al Valencia FC de España y a la selección de los Estados Unidos.

El duelo ante el club español será el 12 (en Puebla), mientras que ante las Barras y las Estrellas el 15 (en el Estadio Akron).