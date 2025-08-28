Carlos Hernández se une al Club Calor

El Futbol chiapaneco continúa sumando al profesionalismo. Carlos Gómez Hernández, originario de Tuxtla Gutiérrez, fue anunciado como nuevo integrante del cuerpo técnico del Club Calor de Reynosa, que compite en la Liga Premier (grupo 2), para la Temporada 2025-26.
Después de su paso por Tapachula FC, donde colaboró en dos torneos, Hernández da un paso importante en su carrera al integrarse al equipo dirigido por José Enrique Zarza, teniendo a Jorge Hinojosa como parte del mismo cuerpo técnico. Su incorporación refuerza el área técnica del club, que busca ser protagonista en esta nueva campaña.
El debut de Carlos con el conjunto norteño no pudo ser mejor. El pasado sábado, Club Calor consiguió su primera victoria de la temporada al imponerse por 1-0 a Halcones en el estadio de la Unidad Deportiva Solidaridad, resultado que dejó buenas sensaciones en la afición.
Trayectoria
Con 26 años, Carlos Gómez suma 52 partidos en su experiencia profesional dentro de la Liga Premier y la Liga TDP. Ahora, con esta nueva oportunidad, tratará de consolidarse y aportar su conocimiento en el desarrollo y análisis táctico de la escuadra.
Respaldado por Soccer Scout Services, Hernández cuenta con Licencia Pro como director técnico por la Federación Mexicana de Futbol (FMF). Fue analista en la Supercopa Femenil FIFA-FMF para la conformación de la selección sub-15 y formó parte del Programa FIFA para la formación de entrenadores profesionales. Además, posee certificación en Análisis Táctico Avanzado del Barça Innovation Hub, lo que respalda su perfil académico y profesional.
Con esta incorporación, Chiapas continúa aportando talento al balompié nacional, demostrando que el trabajo constante y la preparación abren camino en las ligas profesionales.