Carlos Novelo conquista dramático triunfo

Carlos Novelo consiguió su segunda victoria de la temporada 2026 en Trucks México Series, luego de superar a Roberto “Bob” Espinosa durante la última vuelta disputada en el Súper Óvalo Potosino. Con este resultado, el representante de Escudería Telmex aseguró matemáticamente su lugar en el Chase.

Espinosa inició desde la “pole position”, obtenida por una mínima diferencia sobre Jan Philipp Krüll y Novelo. Las altas temperaturas y las características del óvalo dificultaron los rebases, por lo que el cuidado de los neumáticos y la estrategia fueron determinantes.

La parada obligatoria para el cambio de llantas modificó el orden. Espinosa perdió momentáneamente la punta y Santiago Cruz asumió el liderato, mientras que Novelo comenzó a reducir la distancia durante la segunda parte de la competencia.

El abandono de Krüll provocó una bandera amarilla y extendió la definición. En el último giro, Espinosa intentó conservar la primera posición, pero Novelo encontró un espacio para concretar el rebase en los metros finales y quedarse con el triunfo.

Santiago Cruz completó el podio, seguido por Sebastián Rodríguez y Sol Díaz en las posiciones cuatro y cinco. La siguiente fechas se efectuarán los días 22 y 23 de agosto en Puebla.