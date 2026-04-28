Carlos Novelo conquista el óvalo de Tulum

Carlos Novelo dominó un nuevo y emocionante mano a mano frente a Roberto Espinosa, para conseguir su segunda victoria consecutiva, en la fecha 3 de Trucks México Series, en una competencia marcada por los contactos, la paciencia y la estrategia en el óvalo adaptado en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

La carrera del serial de desarrollo de Nascar México Series fue vespertina y estuvo pactada a 50 minutos sobre el óvalo de 600 metros de longitud, un trazado corto que obligó a los pilotos a una rápida adaptación y a manejar con la mayor pericia posible ante lo reducido del espacio.

Carrera accidentada

Ante una gran entrada y el intenso calor de la Riviera Maya, todo estaba listo para una jornada histórica, pero desde el inicio las constantes banderas amarillas marcaron el ritmo de la competencia y complicaron especialmente el tráfico en la zona media del pelotón.

No obstante, Roberto Espinosa, al mando del auto 96, y Carlos Novelo, al volante del número 18, supieron aprovechar esa situación para despegarse de sus perseguidores, convirtiendo la carrera en una prueba de resistencia, gestión y estrategia para salir limpios de los múltiples contactos.

Con el paso de las vueltas, las banderas amarillas siguieron apareciendo y favorecieron remontadas importantes como la de Jan Phillip Krüll, quien partió desde la última posición y logró cruzar el “stage” en la quinta plaza.

Por su parte, Valeria Aranda se mantuvo siempre cerca del grupo puntero, siguiendo el ritmo de las camionetas de Novelo y Espinosa.

Cierre con bandera roja

En la parte final de los 50 minutos, una bandera roja cambió por completo el panorama. Sin embargo, Carlos Novelo encontró mejor ritmo y aprovechó la pérdida de potencia de Roberto Espinosa para tomar el liderato definitivo.

Incluso, Valeria Aranda consiguió superar a Espinosa y firmó un gran cierre que fue celebrado por el público presente en Quintana Roo, al colocarse en la segunda plaza y confirmar también su gran arranque de temporada. Además, Jan Phillip Krüll completó su gran remontada con un cuarto lugar, mientras que Everardo Fonseca cerró el Top 5.