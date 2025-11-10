Carlos “Pulpito” Velasco, campeón nacional

El joven portero chiapaneco Carlos “Pulpito” Velasco tuvo una actuación sobresaliente en el certamen nacional GKX Battle, celebrado en la Ciudad de México (CDMX), donde se coronó campeón en la categoría Sub 9, torneo que reunió a 22 guardametas provenientes de distintos estados del país. El jugador de Leones de Tuxtla consolidó un rendimiento impecable durante toda la competencia y terminó levantando el trofeo que lo acredita como uno de los mejores arqueros del país en su categoría.

El torneo, celebrado bajo un formato de duelos directos y pruebas específicas para porteros, exigió concentración, consistencia y buena técnica en cada ronda. Velasco mostró seguridad desde el inicio, manteniendo un nivel estable en las pruebas de reacción, control, achiques y juego aéreo, puntos que lo impulsaron a avanzar sin contratiempos hasta la etapa final.

El título llegó como resultado de su disciplina y del trabajo realizado todos los días en los entrenamientos con Leones de Tuxtla, club que ha sido fundamental en su proceso formativo. Su desempeño fue reconocido por entrenadores y asistentes del evento, quienes destacaron su madurez para competir y la manera en que mantuvo el liderazgo incluso en momentos de presión.

Talento en el estado

La participación de Carlos no solamente resaltó a nivel individual, sino que también puso en alto al estado de Chiapas; su triunfo reafirma el crecimiento del talento infantil en la entidad y refleja el compromiso de las academias locales con el desarrollo de sus jugadores.

El éxito del “Pulpito” también es resultado del acompañamiento constante de sus padres, el doctor Juan Carlos Velasco Morales y la doctora Ana Tovilla, quienes han respaldado cada paso en la formación deportiva del joven arquero. Su presencia en competencias nacionales ha sido clave para fortalecer la confianza del portero en este tipo de escenarios.

Con este campeonato, Carlos Velasco se posiciona como una de las promesas más destacadas bajo los tres postes y confirma que el esfuerzo, la constancia y la dedicación pueden abrir el camino hacia resultados importantes en el Futbol infantil mexicano.