Carlos Trejo piensa en calificar

Contento tras la victoria por goleada de la pasada fecha 21 (6-1 al Neza FC), pero consciente de que viene una parte muy complicada del campeonato de la Liga Premier FMF, en la que se jugarán el pase a la Liguilla, se manifestó el director técnico de Jaguares FC, Carlos Trejo.

Análisis del triunfo

Dentro de lo positivo, resaltó el reencuentro con el gol para el ariete colombiano Hasan Vergara, quien al anotarle al Neza tomó confianza de cara a los compromisos que se avecinan.

“Es algo muy bueno para nosotros, ya que vamos el sábado a Mérida, luego viene Tapachula y Racing, entonces es bueno que se nos haya abierto el marco para ganar en confianza y afrontar esos partidos como debe ser”.

El entrenador destacó que en el juego también tuvo la posibilidad de dar minutos a jóvenes como Luis Esponda, Fernando Gordillo, Diego del Valle y Bruno Toscano, pero enfatizó que hay muchos detalles por trabajar esta semana, sin perder el piso tras la holgada victoria.

“No podemos aventar las campanas al vuelo, sino simplemente seguir trabajando por la misma línea”, expresó el estratega. “Todavía hay que afinar muchos detalles. Que esto no nos nuble, porque vienen tres partidos muy importantes, yo creo los más difíciles del torneo, entonces hay que encararlos como tal”.

Panorama actual

Al entrar en detalles sobre lo que viene en el campeonato, con tan solo cinco jornadas por jugarse de la fase regular, Trejo fue claro al reconocer que quedar fuera de la Liguilla sería un fracaso.

Puntualmente, dijo que los tres encuentros que vienen son decisivos, ante Deportiva Venados, Tapachula FC y Racing de Veracruz, ya que estará en juego la posibilidad de llegar a la Liguilla como el cuarto lugar del grupo 3, o bien como el quinto mejor clasificado de toda la Serie A.

Por el momento, los felinos aparecen en el quinto puesto del grupo 3, con 32 puntos, a tres unidades del boleto que por ahora está en poder de Inter Playa del Carmen con 35 unidades.

“Si no calificamos es un fracaso total. Nosotros tenemos que pelear por calificar, el equipo es para eso. No podemos meternos ni en excusas, ni nada, sino pensar en que vamos a calificar, no hay otra para nosotros”, sentenció.