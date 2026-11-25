El talento chiapaneco continúa abriéndose camino en el Futbol internacional y uno de sus nuevos representantes es Carlos “Pulpito” Velasco, joven guardameta que, a base de disciplina, constancia y experiencias fuera del país, comienza a construir una trayectoria con importantes perspectivas de crecimiento.

Surgido de las filas de Leones de Tuxtla y Jaguares de Chiapas, el arquero se prepara para afrontar un nuevo desafío en Houston, Texas, donde del 26 al 29 de noviembre participará en la Copa Rayados Internacional, certamen que le permitirá compartir cancha y medir sus capacidades con equipos de distintos puntos del continente.

Los detalles de este compromiso fueron presentados en conferencia de prensa efectuada en las instalaciones de la cancha Salvador Cabañas, donde Carlos estuvo acompañado por su entrenador, Jalil Fuentes, quien ha sido una pieza importante en su desarrollo deportivo.

España, Perú y Colombia son algunos de los destinos que han formado parte de la actividad internacional del guardameta durante 2026. Entre sus experiencias más destacadas se encuentra su participación en un campamento del Real Madrid, donde tuvo la oportunidad de entrenar durante dos semanas y conocer de cerca una metodología de formación de alto nivel.

A esto se suman su intervención en la Copa América Kids, celebrada en Perú, y el Duelo de Porteros en Colombia, competencias que le han permitido adquirir experiencia, fortalecer su carácter competitivo y enfrentarse a diferentes estilos de juego.

Houston representa una nueva oportunidad para continuar con ese proceso, aunque la mirada del joven arquero también está puesta en Europa. Su siguiente gran objetivo será llegar en las mejores condiciones a un torneo internacional de clubes que se desarrollará en Suiza en 2027.

Disciplina

El crecimiento de un guardameta requiere mucho más que reflejos y buenas condiciones físicas. La técnica, la ubicación, la toma de decisiones y la fortaleza mental son aspectos fundamentales que Carlos trabaja diariamente bajo la orientación de Jalil Fuentes, entrenador de porteros de Jaguares de Chiapas.

El estratega destacó la evolución que ha mostrado su dirigido, especialmente en la confianza y la seguridad para defender su portería. Asimismo, reconoció que las experiencias internacionales han contribuido a fortalecer su personalidad deportiva y ampliar su perspectiva sobre las exigencias del Futbol competitivo.

Fuentes manifestó su satisfacción por acompañar este proceso y señaló la importancia de mantener un crecimiento progresivo, con objetivos claros y la ilusión de que Velasco pueda alcanzar, en un futuro, el Futbol profesional.

Próximos retos

La agenda del “Pulpito” no concluirá con su participación en Houston. Del 3 al 6 de diciembre viajará a Puebla para competir en la IB Cup 2026, donde defenderá los colores de la Selección de Futbol del Colegio La Paz.

De esta manera, Carlos Velasco continúa sumando experiencias y oportunidades en su formación, con la ilusión de representar dignamente a Chiapas en cada escenario. Su historia apenas comienza, pero cada torneo, entrenamiento y viaje internacional representa un paso más hacia sus aspiraciones bajo los tres postes.