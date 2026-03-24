Carlos Velasco, rumbo a Europa

El joven arquero chiapaneco Carlos “Pulpito” Velasco está listo para vivir una de las experiencias más importantes de su naciente carrera, al confirmarse su participación en el World Challenge, torneo internacional organizado por la fundación del Real Madrid, que se llevará a cabo del 30 de marzo al 2 de abril en Madrid, España.

El guardameta, formado en las filas de Leones de Tuxtla, destacó la emoción que le genera asistir a esta competencia, la cual marcará su primera experiencia fuera del país, enfrentando a equipos de distintas partes del mundo en un escenario de alto nivel.

Antes de su viaje, Velasco ha intensificado su preparación, enfocándose en aspectos físicos, técnicos y mentales, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones al certamen. Incluso, señaló que ha evitado participar en encuentros recientes para prevenir cualquier lesión, priorizando su estado físico, de cara a esta oportunidad internacional.

“El objetivo es aprovechar cada minuto, demostrar mis capacidades y aprender de esta experiencia”, comentó el arquero, quien buscará responder a la confianza de sus entrenadores en cada partido.

Compromisos

En semanas recientes, el chiapaneco también tuvo actividad en el Torneo Intercolegial Deportivo 2026, celebrado en Boca del Río, Veracruz, donde logró el subcampeonato en la categoría 2016 junto al Colegio La Paz, sumando otra prueba antes de su aventura en Europa.

El 2026 luce como un año de gran proyección para el guardameta, quien ya tiene en su agenda otros compromisos importantes. Entre estos destaca su posible participación en el Campeonato Nacional de Acapulco, organizado por la Federación Mexicana de Fut-7, así como la Copa América, a celebrarse en Perú en el mes de julio, y un torneo internacional de porteros programado para octubre en Colombia.

Velasco subrayó que cada uno de estos eventos representa una oportunidad de crecimiento, tanto en lo deportivo como en lo personal, por lo que tratará de disfrutar cada experiencia y seguirá fortaleciendo su desarrollo bajo los tres postes.

Con disciplina, constancia y una mentalidad enfocada en superarse, “Pulpito” Velasco da un paso importante en su carrera, llevando el talento chiapaneco a escenarios internacionales y abriendo camino para futuras oportunidades en el Futbol.